Рабочую группу по вопросам окружающей среды при администрации Челябинска постигла та же участь, что и Экологический совет при губернаторе

Рабочую группу по вопросам окружающей среды, созданную при администрации Челябинска, постигла та же участь, что и Экологический совет при губернаторе: чиновники на нее просто «забили».

Как уже сообщал «Новый День», Экологический совет при губернаторе Челябинской области был создан в 2014 году. Первый раз он собрался перед губернаторскими выборами, второй – сразу после них. И больше о Совете в правительстве области не вспоминали.

Вопрос о создании рабочей группы при администрации Челябинска был поднять после первой встречи ВРИО главы города Владимира Елистратова с широкой общественностью. Разговор получился неудачным: челябинцы не захотели слушать про Париж и верить, что экологическая ситуация в городе улучшилась.

Поскольку экологические проблемы обострились до предела, чиновник согласился продолжить общение с горожанами, но «не в таком формате». Так и возникла идея создать рабочую группу. Состав не могли утвердить в течение двух месяцев. Но накануне конкурса на пост главы Челябинска (он состоится 22 февраля) Владимир Елистратов, наконец, подписал распоряжение о создании группы. В ее состав вошли 12 человек: сам Елистратов, два его подчиненных, два представителя Минэкологии, по одному представителю от Росприроднадзора, Роспотребнадзора и Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и четыре общественника. За прошедшие полгода группа собиралась 2 раза.

«Меня часто спрашивают о том, почему нет заседаний рабочей группы? Как реализуются наши предложения по отказу от использования реагентов на улицах города? Что будет с улицей Дарвина? И интонация всё чаще становится подозрительной: а не сливаем ли мы этот проект?

То, что двигать конструктивное в этой группе будет тяжело, лично мне стало понятно на первом же заседании, когда местные чиновники опять начали нам рассказывать, что они все без полномочий и их руки стянуты всяческими инструкциями и распоряжениями, – говорит активист движения «Челябинск, дыши» Андрей Костенко. – Но вообще они все исправно исполняют 343 постановление губернатора, которое мы вытащили не просто для осуждения, но и создания на его основе рабочих механизмов взаимодействия служб. Тогда же прозвучало предложение Росприроднадзора оперативно передавать данные ЕДДС контролирующим органам , а не ждать утра, когда выбросы уже не имеют той концентрации.

Месяца через полтора – на втором заседании – выяснилось, что, несмотря на бравурные отчёты чиновников, ничего практически сделано не было. Им казалось, что можно будет, как всегда, просто втирать друг другу очки и получать зарплаты за ничегонеделание. Но в этот раз в работе такого заседания принимали участие мы, и Елистратову пришлось признать, что участники рабочей группы просто «забили» на свои обязанности. Примерно тогда же мы получили инсайд: в чиновничьей среде растёт недовольство, что их заставляют работать какие-то там общественники.

В полном составе заседания рабочей группы больше не проводились. Никаких реальных действий по нашим конкретным предложениям так и не появилось. А потом сменилась власть в городе.

Мы выждали некоторое время и обратились к ВРИО Котовой с предложением возобновить работу группы. Нам даже была назначена встреча для обсуждения формата и методов действия, но накануне, в 22 часа, мне пришла СМС-ка, что встреча не состоится. И после этого нас ещё пару месяцев кормили переносами встречи на следующую неделю.

Тогда мы пошли официальным путём. Отправили предложение о созыве заседания рабочей группы на имя Котовой, а так же записались к ней же на личный приём. Предложение о заседании отправлено в юротдел (готовят отписку, предполагает Костенко – прим. НД), а личный приём нам был предложен у Крехтунова. По сути, Наталья Петровна «послала» горожан, так как в администрации города всем известно, что мы отказались с ним сотрудничать на стадии формирования группы. Елистратову пришлось тогда признать, что Крехтунов способен только забалтывать, но никак не работать на результат.

P.S.: Когда были только установочные встречи с Елистратовым, Владимир Алексеевич как-то сказал, что мол, посмотрим, что из всего этого получится: если будет результат, то, может, и по другим направлениям такие рабочие группы сделаем. Вы знаете, что сейчас созданы рабочие группы, например, по благоустройству? А знает, кто там от общественников? Правильно, там свои, удобные. Активных, конструктивных и тех, кто способен им в глаза высказывать объективные претензии, чиновники видеть не желают».

Напомним, в августе неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, продержались в Челябинске с небольшим перерывом более недели – с 14 по 23 августа. Все это время горожане жаловались на удушливый смог, а снимки, сделанные со спутников, показывали, что предприятия активно работают, хотя должны снижать интенсивность производства и объем выбросов.

Однако на аппаратном совещании в мэрии 26 августа об этом не было сказано ни слова. Главным вопросом заседания стала реализация программы «Комфортная среда», в рамках которой, торопясь освоить деньги, чиновники сносят взрослые зеленые насаждения, сажая в замен (или только обещая посадить) тоненькие веточки, чья выживаемость в условиях промышленного города крайне невысока. Как будто людям может быть комфортно без зелени среди бетона и камня, пыли, выбросов и выхлопов.

Кстати, в ночь с 24 на 25 августа в Челябинске проходила битва боксеров Сергея Ковалева и Энтони Ярда за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации. Посмотреть на схватку приехали VIP-персоны всех мастей – от главы минкульта РФ Владимира Мединского до легендарного Роя Джонса-младшего. И – о чудо – ни 24, ни 25 августа в городе не было смога.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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