Челябинцы требуют возобновить работу группы по вопросам окружающей среды, созданную при мэрии

В Челябинске требуют возобновить работу группы по вопросам окружающей среды, созданную при администрации города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», координатор движения «Челябинск, дыши» Андрей Костенко обратился к исполняющей обязанности главы Челябинска Наталье Котовой с просьбой как можно быстрее провести заседание – группа, призванная решать самые острые проблемы, не собиралась уже несколько месяцев.

Костенко считает, что назрела необходимость обсудить состав рабочей группы и сменить ее руководителя. Общественники высказался категорически против Евгения Крехтунова, назначенного экс-мэром Елистратовым, заявив, что тот полностью дискредитировал себя во время создания группы. «Человек с такой репутацией не может быть во главе хоть сколько-то значимого органа во власти», – завил Костенко.

Он так же считает необходимым включить в состав группы Василия Московца: «Ситуация изменилась вместе с изменениями во власти города и области, сейчас Василия Викторовича уже привлекают для работы в Экологическом совете при губернаторе Челябинской области. Считаю, его участие в нашей рабочей группе будет полезным и продуктивным».

Кроме того, рабочая группа должна обсудить срочные меры по остановке варварского уничтожения «зелёного щита» Челябинска, а также вопрос об использовании реагентов на городских улицах (точнее, неиспользования губительных для окружающей среды химических соединений).

Напомним, вопрос о создании группы был поднять после первой встречи ВРИО главы города Владимира Елистратова с широкой общественностью. Разговор получился неудачным: челябинцы не захотели слушать про Париж и верить, что экологическая ситуация в городе улучшилась.

Поскольку экологические проблемы обострились до предела, чиновник согласился продолжить общение с горожанами, но «не в таком формате». Так и возникла идея создать рабочую группу. Состав не могли утвердить в течение двух месяцев. И вот накануне конкурса на пост главы Челябинска (он состоится 22 февраля) Владимир Елистратов подписал распоряжение о создании группы. В ее состав вошли 12 человек: сам Елистратов, два его подчиненных, два представителя Минэкологии, по одному представителю от Росприроднадзора, Роспотребнадзора и Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и четыре общественника.

Напомним, сначала речь шла о восьми представителях общественности, потом их список попросили сократить список до пяти-шести, наконец, оставили четверых: Надежду Вертяховскую, Дмитрия Закарлюкина, Андрея Костенко и Игоря Кривченко.

Первое заседание группы провели в середине марта – за неделю до отставки губернатора Дубровского. Тогда чиновники запретили вести трансляцию встречи. После отставки Елистратова в мэрии о рабочей группе и вовсе забыли.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 08.08.19

В аварии в Новороссийске погибли или пострадали восемь южноуральцев. / В деле о ДТП с автобусом под Новороссийском появилась вторая статья. / США в плюс, остальное – минус: внешняя торговля России дала очередной сигнал о кризисе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»