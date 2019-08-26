Затаились перед выборами? РМК исчезла из списка спонсоров челябинских торжеств

Компания РМК, строящая в десятке километров от Челябинска Томинский ГОК и пытающаяся откупиться от горожан многочисленными зрелищами, внезапно исчезла из спонсоров основных городских торжеств.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до сих пор о спонсорстве РМК на всевозможных мероприятиях навязчиво твердили чиновники как городского, так и областного уровня, а логотип компании размещался на самых видных местах сцен и прочих конструкций.

Однако, складывается впечатление, что празднование 283 годовщины Челябинска обойдется без компании, собирающейся раскопать под боком у миллионного города огромную яму. По крайне мере, начальник управления культуры Челябинска Элеонора Халикова, представляя сегодня праздничную афишу на аппаратном совещании в мэрии, ни словом не обмолвилась об участии РМК, назвав в числе главных спонсоров только компанию «Ариант» и ЧЭМК. Нет логотипа компании и на праздничной афише.

Горожане гадают: к чему бы это вдруг. Вряд ли руководство компании, продолжающей стройку, несмотря на протесты челябинцев, внезапно обуяла скромность. Поэтому в качестве наиболее вероятных рассматриваются два варианта.

Первый – РМК чувствует себя в Челябинской области уже настолько уверенно, что больше не считает нужным отстегивать огромные суммы на развлечение неблагодарных челябинцев.

Второй – деньги у компании взяли, но перед выборами решили не раздражать избирателей, ведь требование остановить строительство Томинского ГОКа было в числе первоочередных, выдвинутых челябинцами врои губернатора Алексею Текслеру наряду с возвратом прямых выборов мэра и сокращением промышленных выбросов. Пока ничего этого не сделано.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 26.08.19

«Главу на мыло!» В Златоусте освистали мэра. / Челябинск будет отмечать День города с обшарпанным вождем. / Росстат: в России сократится дефицит мужчин. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»