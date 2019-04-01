Активисты «СтопГОКа» подали новое уведомление о проведении массового митинга

Активисты общественного движения «СтопГОК» подали новое уведомление о проведении массового митинга.

Как уже сообщал «Новый День», общественники наметили ряд публичных массовых мероприятий, чтобы обратить внимание врио губернатора Алексея Текслера на болевые точки областного центра. Одна из них – Томинский ГОК (проект РМК, реализуемый в двух десятках км от Челябинска).

Митинг должен был состояться 31 марта, но в мэрии заявили, что выбранные организаторами площадки в центре города уже заняты под другие мероприятия. Прием избитый, и у общественников на этот случай был припасен план «Б»:

«Нет худа без добра: как и было сразу понятно, чиновники горадминистрации сознательно ввели нас в заблуждение, утверждая, что заняты под «другие мероприятия» и Алое поле, и Кировка. Сознательно провоцировали конфликт. Не получилось, – написали активисты движения в соцсетях. – Зато получилось наш обычный, еженедельный пикет превратить в самый настоящий митинг в очень удобном месте, в самом центре города». Речь идет о пикете на перекрестке проспекта Ленина с улицей Васенко.

Однако от настоящего массового митинга решили не отказываться и пожали новое уведомление на 13 апреля. Требования те же:

Кроме того, до 26 апреля планируется ежедневно проводить одиночные пикеты у здания правительства Челябинской области.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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