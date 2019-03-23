Челябинские чиновники могут подложить «свинью» врио губернатора Челябинской области Алексею Текслеру. Большой скандал, который может разразиться менее через 2 недели после назначения нового главы региона, вряд ли порадует Кремль.

Как уже сообщал «Новый День», на воскресенье, 31 марта, намечен большой митинг – соответствующее уведомление было подано в администрацию Челябинска 20 марта. Местом для проведения мероприятия было выбрано Алое поле. Организаторы заявили 2 тысячи участников.

Горожане возмутились:

Напомним, в 2018 году администрация Челябинска не согласовала шествия против пенсионной реформы, намеченные на 9 сентября на пешеходной части улицы Кирова и около памятника Курчатову. Тем не менее, в назначенное время на Кировке и у театра оперы и балета собралась масса народу, а также больше количество бойцов ОМОН. В итоге о митинге рассказали не только областные, но и федеральные, а также иностранные СМИ, около 20 человек задержали и на сегодняшний день в Европейский суд по правам человека поступило уже 14 исков от челябинцев.

Не исключено, что ситуация повторится, и чиновники, пытаясь сделать митинг как можно не заметнее, наоборот, привлекут к нему гораздо большее внимание, чем могло бы быть, если бы они согласовали проведение мероприятия на Алом поле.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 23.03.19

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