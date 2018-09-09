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Воскресенье, 9 сентября 2018, 18:11 мск

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Челябинск – 282: ОМОН устроил массовое шествие на Кировке, есть задержанные (ФОТО, ВИДЕО)

Челябинцы, выступающие против пенсионной реформы, вынудили ОМОН устроить массовое шествие на Кировке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», администрация Челябинска не согласовала шествия против пенсионной реформы, намеченные на 9 сентября на пешеходной части улицы Кирова и около памятника Курчатову. Официальная причина – занятость этих площадок для проведения праздничных массовых мероприятий, посвященных Дню города. 8 сентября полиция задержала организатора акции, координатора челябинского штаба Навального Бориса Золотаревского. Суд отправил его под арест на 9 суток.

После этого в соцсетях начали распространять сообщение, что акция не состоится. Тем не менее, сегодня в 14 часов на Кировке и у театра оперы и балета начали собираться люди. Их взяли в плотное кольцо ОМОНа. С внешней стороны ОМОН окружили сочувствующие и зеваки.

У памятника Курчатову в это время полиции было больше, чем зрителей, собирающихся на концерт группы АК-47.

В течение почти 2 часов «стояние на Кировке» проходило мирно: представитель властей монотонно озвучивал с помощью мегафона текст о том, что акция не согласована и участники будут привлечены к ответственности. Аналогичный текст с интервалом в несколько минут транслировали по громкой связи на всю Кировку, пугая ничего не подозревающую публику в другом конце улицы.

Участники акции и поддерживающие их зрители периодически пытались захлопать монотонного спикера, но сбить его не удалось – он раз за разом повторял свой текст. В какой-то момент все присутствующие подняли руки вверх и начали скандировать «Мы безоружны, а вы?»

Примерно через час внутри кольца осталась пара десятков человек, участников по-прежнему призывали разойтись, но выпускать из кольца начали избирательно.

Еще через некоторое время участников начали задерживать. По данным «ОВД-Инфо», задержаны 13 человек.

Однако этим дело не закончилось: ОМОН выстроился живой стеной поперек Кировки и прошел так вдоль всей улицы, выдавливая прохожих.

Тех, кто пытался двигаться во встречном направлении, не пропускали, даже если они на глазах силовых структур в одиночку выходили из ближайшего кафе со стаканчиком кофе. Прохожие интересовались, а санкционировано ли это шествие ОМОНа, но ответа не получили.

К 16:40 ОМОН, прочесав всю Кировку, организованно удалился.

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

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