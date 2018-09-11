Челябинского пенсионера наказали за цитату из Пушкина: штраф составит пенсию за полгода (ФОТО)

В Челябинске пенсионера, пришедшего в центр с цитатой из Пушкина на плакате, оштрафовали

Как уже сообщал «Новый День», администрация Челябинска не согласовала шествия против пенсионной реформы, намеченные на 9 сентября на пешеходной части улицы Кирова и около памятника Курчатову. Официальная причина – занятость этих площадок для проведения праздничных массовых мероприятий, посвященных Дню города. 8 сентября полиция задержала организатора акции Бориса Золотаревского. Суд отправил его под арест на 9 суток.

Тем не менее, 9 сентября на Кировке у театра оперы и балета собрались около 1 тысячи человек. Их взяли в плотное кольцо ОМОНа. Несмотря на то, что акция проходила мирно, несколько участников – по разным данным от 9 до 20 человек – задержали.

Среди них оказался учитель-пенсионер Андрей Маниченко. Бывший преподаватель русского языка и литературы вышел на пенсию по выслуге лет, так как не смог далее преподавать – у него проблемы со слухом. На Кировку мужчина пришел с самодельным плакатом, на одной стороне которого была надпись «Пока сердца для чести живы...», с другой – «Доживём до понедельника». За этот плакат его и задержали.

Центральный районный суд Челябинска признал Маниченко виновным в соответствии с частью 8 статьи 20.2 КоАП («Повторное нарушение правил проведения митинга») и приговорил его к штрафу в размере 75 тысяч рублей (согласно КоАП подобное нарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей, или обязательные работы на срок от сорока до двухсот часов, или административный арест на срок до тридцати суток; на должностных лиц – от двухсот тысяч до шестисот тысяч рублей; на юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей). Отметим, средняя пенсия в регионе не превышает 13,5 тысяч рублей. То есть бывшему учителю придется отдать в качестве штрафа пенсию за полгода.

«Прокуратура тут нашла чиновников в ЗСО, которые декларацию подали «некорректно» (представили неполные или недостоверные сведения о своих доходах – прим. «НД»). Попросила исправить, имён не сказали)) С – справедливость», – комментируют ситуацию горожане. Челябинцы заявляют в соцсетях, что готовы «сброситься» на оплату штрафа пенсионера.

Челябинск, Ольга Арсентьева, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 11.09.18

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