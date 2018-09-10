Забыли о долге: в декларациях о доходах депутатов южноуральских всплыли нестыковки

В Магнитогорске главврач поликлиники десять лет тянула деньги из подчиненных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, прокурор региона Виталий Лопин потребовал наказать двух депутатов южноуральского парламента, предоставивших недостоверные сведения о доходах.

«По информации, поступившей от губернатора Челябинской области, прокуратурой проверена легальность доходов, использованных на приобретение объектов недвижимости и дорогостоящих автомобилей в отношении 8 лиц, обязанных предоставлять сведения о расходах. Меры реагирования не принимались», – сообщили в ведомстве.

Вместе с тем, размещение сведений о доходах на официальных сайтах государственных и муниципальных органов власти повлекло ряд публикаций в СМИ и обращение жителей области в прокуратуру по данному вопросу.

«По результатам рассмотрения поступивших обращений, прокурором области в адрес председателя Законодательного собрания Челябинской области направлено две информации о принятии мер к отдельным депутатам, представившим неполные, недостоверные сведения о имеющихся у них обязательствах финансового характера. Итоги рассмотрения указанных информаций контролируются», – говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

По некоторым данным, речь идет о первом вице-спикере южноуральского парламента Юрии Карликанове и депутате-единороссе Константине Толкачеве, не упомянувших в декларациях о своих долговых обязательствах. Впрочем, подобное нарушение не предполагает наказание в виде лишения мандата.

Челябинск, Виктор Елисеев

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