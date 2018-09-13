282 – версия по Блоку: апокалипсис начнется с Челябинска

13 сентября 2018 года Челябинску исполнилось 282 года. На фоне событий 9 сентября и их последствий аналогия напрашивается несимпатичная. А если пойти еще дальше и углубиться в нумерологию, то и вовсе мистическая. Филолог Вера Владимирова увидела в этих аналогиях еще одно совпадение – с событиями 100-летней давности.

«Вроде бы ничего необычного и ярко «датского» в сегодняшнем дне даже в масштабах Челябинска нет – проходная денюха. Но! Как говорит Силуанов и прочие наши правители, цифры решают всё. Или как сказал Пифагор (Самосский):

Всё сущее есть число

Подсчитываем цифры в дате челябинского возраста: 2+8+2=12.

А год на дворе стоит 2018-й. Сто лет назад, в конце января 1918 Александр Блок написал мистическую поэму «Двенадцать», что подытожила три века русской жизни, как произошедшая накануне – в 1917-м – Революция подвела черту под шестью веками русской государственности.

Учитывая бифуркации – 2018 в нашем социуме (и торжественное стояние ОМОНа в челябинские именинные праздники, сопровождаемое из ретрансляторов предупреждением о несанкционированности властями протеста населения, в том числе) и такое инфернальное совпадение дат и цифр, нам есть о чем задуматься. Особенно на мрачном фоне городской экологии. Ведь как помните, именно солнце, которого мы, как справедливо заметил Президент, не видим неделями (или видим в жутком индустриальном чаду) должно скрыться в неумолимо сгущающейся тьме, когда начнется, извините за оксюморонистость выражения, конец света.

Некоторые оптимисты могут мне возразить: что за чушь, какой конец света, в «Двенадцать» апостолы Нового мира идут, и возглавляет это шествие «в белом венчике из роз» не абы кто.

С формальной стороны, все именно так, но мы имеем дело не просто с поэтом и человеком. Блок – это некий транслятор, передающий гул стихии и голоса улицы. В «Двенадцати» тоже есть эти голоса – обрывки разговоров проституток, матросов, безумцев, завывание городского романса: «Не слышно шуму городского, в заневских башнях тишина, и больше нет городового, гуляй, ребята, без вина».

Кажется, Горький говорил, что Блок напоминает ему напольные часы, всегда показывающие время.

Все, казалось бы разрозненные фрагменты «Двенадцати» не должны путать нас в фабуле: «Двенадцать» – это поэма об убийстве. Марии Магдалины апостолами.

Таки да, революционный патруль – «идут двенадцать человек» – это апостолы новой веры. Подтверждают это и варианты имен библейских апостолов: «Ванюха», «Петруха», «Андрюха». Почему идет и кто Христос – тоже понятно. Что-то там разглядел волоокий голубоглазый поэт – автор «да, скифы мы… с раскосыми и жадными глазами» в узких Ленинских щёлках… К тому же Блок всегда сокрушался относительно Христа, что «другого нет».

И вот тут на свет выходит главное от Сан Саныча, просто нужно понять, кто такие проститутка Катька и Христос. Для Блока Христос – всегда преамбула конца мира. Его Христос – «сжигающий», уничтожающий «Страшный мир» (название стиховорного цикла Блока 1910-х годов). Христос Блока разделяет близких по крови, он несет «не мир, но меч». Поэт писал об этом с навязчивостью пророка. И в его «Двенадцати» от этого меча гибнет Катька – Россия. Россия кондовая, избяная, толстозадая, но и женственная, хоть и с «разбойной красой». Проститутка, но по давней (еще с Достоевского) национальной традиции – символ жертвенности, да и по христианской традиции символика та же – Мария из Магдалы – блудница, потому что Христос пришел не к первым – к последним. Катька – ММ нового Христа. Почему не Машка? Для хорошего вкуса Блока слишком прямая, а потому грубоватая аналогия.

О своей Катьке – Магдалине – России поэт даже подробно написал иллюстратору «Двенадцати»: «…это здоровая, толстомордая, страстная, курносая русская девка; свежая, простая, добрая – здорово ругается, проливает слезы над романами, отчаянно целуется».

И вот такая колоритная и мощная Россия гибнет. Ценой ее гибели и покупается Новый мир. Настает время новых людей, которым не нужны прежние ценности, – в понимании Блока это были семья, быт, любовь, поэзия, сегодня мы можем говорить о достойной среде и условиях обитания. И хотя Челябинск – название мужского пола, но это наша родина, как-то не хотелось бы допустить передозировку токсичности на (и внутри) ее территории.

Двумя главными героями 1918 года были Блок и Ленин. Что получилось у Ленина – знаем, поэтому и читаем Блока.

Двумя главными героями 2018 года пока являются Навальный и Путин. От обоих для нашего города проку немного. Задыхаемся. Беднеем. Теряем надежду. Изредка веселимся на деньги отравителей – чуть шумнее на День города, поскромнее – на Рождество.

Но мне почему-то кажется, что переломить ситуацию мы сможем. Воспользовавшись все той же безусловной магией цифр. Недаром же День Рождения Че – 13-го числа 9-го месяца. Даже народная мудрость гласит: « Девятый месяц на свет нарождает».

Что же касается тринадцати, предлагаю вспомнить Козьму Пруткова (чтобы не стать стадом тех самых агнцев, что дюжина кровопийц определила на заклание Золотому Тельцу): «Число «13» несчастливое. Поэтому, если вам дали тринадцатую каюту на теплоходе или тринадцатое место в вагоне, ведите себя так, чтобы о вас потом все вспоминали с содроганием».

Челябинск, Вера Владимирова

Челябинск. Другие новости 13.09.18

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