День рождения Че: пить не за что… Но нужно

Отмечая очередной День рождения родного города, почему-то вспомнила, как лет 35 назад на уроке обществоведения очень «впечатлительный» учитель истории, замещавший нашу эрудированную, а потому куда менее внушаемую и советскую историчку, с какой-то странной смесью гордости и таинственности рассказывал: во время холодной войны Челябинск был в НАТОвском списке городов, подлежащих первоочередной бомбардировке… Что он нам хотел этим сказать? Наверное, столь ужасным образом подчеркивал важность города.

Тогда мы Челябинск любили. В центре он был зеленым – хоть песни под гитару на лавочке под сиренями распевай, хоть по узким тропинкам сквозь заросли акаций на велике мчись…

Когда мы выросли и для нас открылась возможность посмотреть мир, мы родной город разлюбили. Сокурсники почти все уехали – в основном, в Москву. Одноклассники почти сплошь остались в городе – немногие торгуют, а основная масса – строит, лечит, немножко учит, капельку- вещает…

Но живут и чувствуют себя людьми и они, и многие другие приятели и друзья, только уезжая из Че – в Европу, Штаты, Израиль – повидаться с эмигрировавшими родственниками или отдохнуть. Воспоминаниями об увиденных ТАМ красотах – пейзажных, архитектурных, театральных – живут до следующих каникул – в родном городе, словно в тюрьме. При этом большинство – милые, интересные, порядочные люди, которые и работают в меру имеющихся отраслевых ресурсов очень хорошо.

Еще лет десять назад спрашивали, возмущались: ну почему тут-то так?! Сейчас молчат, детей стараются выпихнуть из Че сразу после школы с магическим напутствием: «Уезжай и никогда сюда не возвращайся».

У хорошей знакомой в День города юбилей. Звоню товарищу: «Не забыл? Мы собираемся – там-то, тогда-то». Он уныло: « Не хочу, не отмечаю День города. Да еще эти песнопения и угощения на деньги Алтушкина поперек уха-горла станут. Ты посмотри на город – страшный даже с высоты птичьего полета, из самолета чувствуешь, как эти клубы дыма воняют. Пить не за что. В душе пусто». Я: «Причем тут День города?! У Марины дата…» Он: « Ну, разве что из-за Марины не буду вычеркивать 13 сентября из календаря».

И вот что я подумала: Марина- это ведь тоже Челябинск. И мы все – качественные и депрессивные (потому что задаем себе, как утверждал умник Витгенштейн, неправильные вопросы), работящие и пока еще живые – тоже Челябинск. И родители наши (а у кого-то еще дедушки-бабушки), приехавшие в этот город после институтов, техникумов, во время индустриализации, эвакуации и пр, – это тоже Челябинск. И согласитесь, поколения наших предков трудились честно и профессионально. В рамках опять же соответствующего исторического контекста.

И по этой причине, мне кажется, нужно как-то перезагрузить ситуацию, которую пока в нашем городе формируем совсем не мы. А какие- то некомпетентные властные органы, большая часть персоналий коих нам дана насильно – сверху, по горизонтали, по кривой родства – кумовства.

И мы живем не так, как хотим, а так, как этим персоналиям выгодно.

Мы ГОК не хотим, а они позволяют его строить, даже когда федералы еще отмашку не дали: они, видите ли, обновленной архитектурой этого чудища впечатлились.

Мы задыхаемся и покрываемся паршой, а они – отсутствуя здесь минимум на уик-энд и праздники – без проблем перекладывают вину с основных бонз – загрязнителей на микропредпринимателей и метеоусловия (т.е. на Божественное провидение).

Или вот последний пример: это безумное заявление мэра Че о зачистке города от палаток с шаурмой и прочей экспресс-жрачкой. Мол, никакой пощады врагу – особенно тому, кто посмел торговать возле храма. Древний мир какой-то. И Тефтелев, словно правитель 2000-летней давности, изгоняет торговцев уличной едой не только из храма, но и вообще из города.

Он что не знал до этого сакрального момента торгово-пищевой истины, что ларёчники не платили налогов, не имели разрешительной документации и посему их бургеры и шаурма – угроза для горожан!? Тогда куда, извините, смотрели и он, и все его подчиненные торгового-санитарного профиля?! А также все его и их предшественники?!

Впрочем, еще занятнее другой вопрос. Из разряда риторических. Для кого существует город? Для мэрии, контрольно-надзирающих чиновников или для горожан, т.е. для нас?!

Во всем мире уличная еда – тренд мегаполиса. В отдельных местах – достопримечательность, типа, Колизеевских руин или Тауэра. Быстрая, вкусная, разнообразная, желательно, еще и в каком-то сегменте, аутентичная еда – это модно. Это, наконец, стабильные рабочие места. Так что мест мгновенного утоления голода, конкурирующих в определенное время суток и в определенной социальной среде с ресторанами и кафе, должно становиться больше. А нас лишили этой прихоти по какой-то с виду внезапной чиновной прихоти. Как раньше лишили зеленых оазисов, чистого воздуха…

И заметьте, всякий раз этой тотальной зачистке нет альтернативы. По весне, кажется, приказал Дубровский разогнать автостоянку у Оперного. Подчиненные зачистили театральную площадь, но другого места или типа парковки не потрудились организовать – и все вернулось в более извращенном варианте на круги своя.

Такая же ситуация с этой несчастной шаурмой. Ну, разогнали «подпольных» – создайте другую сеть. Оборудуйте на том же Алом поле соответствующее пространство, где на законных основаниях пищевики развернут свои точки по продаже пиццы, пасты, шаурмы, мексиканских лепешек, пельменей всех кухонь мира. Накормите стадо, пастыри чиновные.

Куда там! Складывается странное ощущение, что властям куда приятнее город, зачищенный от горожан. Дороги, тротуарная плитка, дымящие отравой прибыли трубы – и полное безлюдье – вот их идеал.

Конечно, нет людей – нет проблем. А то ведь – поди ж ты – требуют зрелищ, чистоты, зелени, воздуха, еды. Про зрелища в этот День города умолчу – неинтересно даже критиковать: все мероприятия вытащены словно из пыльного сундука давно почившего массовика-затейника. Скажу лишь, что, устраивая праздники и вообще развивая городское пространство, нужно думать обо всех людях, что живут в этом городе. И желательно, чтобы новые проекты не усугубляли распавшуюся «связь времен», а консолидировали население (как акции СТОП – ГОКа, к примеру).

А то челябинские культурные и прочие массовики будто по кастам делят горожан. Вот тут песня « Валенки» в пятикратном исполнении – для стариков, работяг и гопников, а это – фестиваль цветов и моды для молодых, красивых и успешных, что будут лайкать друг друга в Инстаграм…

Впрочем, и этим молодым в Че неуютно. Всё их общение в соцсетях зачастую сводится к заветному: куда и как беспроблемнее и навсегда свалить из Че.

Накануне Дня города они решили обсудить, какой персонаж ассоциируется с Челябинском. В итоге на финишную прямую вышли несколько уродливых мемов: Иван Дулин в паре с Михалычем, медведь-металлург на тракторе-трансформере, верблюд- хоккеист, человек с головой-трубой и еле заметная труба в дыму…

Кол властям за работу.

Я полагаю, что тем, кто еще остается в городе, нужно изменить ситуацию, может, сменив местных правителей или заставив их провести эффективную работу над ошибками (что было бы куда оптимальнее: чтобы отработали чиновники свое жалованье за все эти годы имитации бурной деятельности).

Как шутят некоторые острословы, я бы полюбил Челябинск, дай он мне шанс. Ну, вообще-то эта солнечная территория с некими запасами шанс дала давно. И думаю сам город, иногда так и хочет выплюнуть в лицо населяющим его людям: «Понаехали тут». Без вас нам с лосями и волками жилось тут куда как лучше – красиво, много солнца, чистая вода, синь невообразимая, воздух еловый…

Пора все это возродить. Горожанам – тем, кому некуда, поздно или неохота бросать Че – нужно создать нечто вроде масонской ложи для обезвреживания всех упырей и вурдалаков, что мешают им и их детям жить, развиваться, цвести и отцветать по-человечески, а не как экспонатам бедной, страшной и крайне неэкологичной Кунсткамеры.

С Днем рождения, родина! Выпить не за что, многим не на что, но нужно – за здоровье, которое вместе мы обязательно поправим.

Челябинск, Элеонора Шниперсон

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