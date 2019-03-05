Суд пересмотрел приговор челябинскому пенсионеру, осмелившемуся прилюдно процитировать Пушкина

Челябинский областной суд пересмотрел приговор пенсионеру Андрею Маниченко, оштрафованному на 75 тысяч рублей за участие в несанкционированном митинге.

Как уже сообщал «Новый День», администрация Челябинска не согласовала шествия против пенсионной реформы, намеченные на 9 сентября 2018 года на пешеходной части улицы Кирова и около памятника Курчатову. Официальная причина – занятость этих площадок для проведения праздничных массовых мероприятий, посвященных Дню города. 8 сентября полиция задержала организатора акции Бориса Золотаревского. Суд отправил его под арест на 9 суток.

Тем не менее, 9 сентября на Кировке у театра оперы и балета собрались около 1 тысячи человек. Их взяли в плотное кольцо ОМОНа. Несмотря на то, что акция проходила мирно, около 20 человек задержали.

Среди них оказался учитель-пенсионер Андрей Маниченко. Бывший преподаватель русского языка и литературы вышел на пенсию по выслуге лет, так как не смог далее преподавать – у него проблемы со слухом. На Кировку мужчина пришел с самодельным плакатом, на одной стороне которого была надпись «Пока сердца для чести живы...», с другой – «Доживём до понедельника». За этот плакат его и задержали.

Центральный районный суд Челябинска признал Маниченко виновным в соответствии с частью 8 статьи 20.2 КоАП («Повторное нарушение правил проведения митинга») и приговорил его к штрафу в размере 75 тысяч рублей, что составляло среднюю пенсию за полгода.

Суд руководствовался тем, что ранее пенсионер принимал участие в акции против переизбрания Владимира Путина президентом. То есть, судья счел Маниченко рецидивистом.

Защищать бывшего учителя взялся адвокат Андрей Лепехин. Он опротестовал решение Центрального районного суда. Первым делом было доказано, что первого правонарушения не было, соответственно, участие Маниченко в митинге 9 сентября нельзя считать повторным нарушением законодательства. Суд с доводами адвоката согласился и снизил сумму штрафа с 75 тысяч рублей до 10 тысяч.

Но и этот приговор защитник посчитал чрезмерным, заявив, что для российского пенсионера 10 тысяч рублей – сумма неподъемная, а у суда были основания снизить сумму штрафа до 5 тысяч рублей. Поэтому Лепёхин намерен направить жалобу в Европейский суд по правам человека.

Отметим, что в ЕСПЧ уже направлены материалы по делам 13 челябинцев, задержанных 9 сентября 2018 года.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 05.03.19

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