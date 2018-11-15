В Челябинске дело «об осквернении трансформаторной будки» переводят в политическую плоскость

В Челябинске продолжается расследование уголовного дела об осквернении трансформаторной будки. Сегодня утром к фигурантам пришли с повторными обысками. Правозащитники заявляют, что дело переводят в политическую плоскость.

Напомним, в начале октября пятеро молодых людей попали в полицию из-за того, что разрисовали трансформаторную будку в одном из дворов северо-запада Челябинска: они изобразили человека в короне и старушку, подписав «Наша бедность – их прибыль» и «Пенсионная реформа». В полиции, по словам задержанных, их продержали 7 часов и отпустили только утром, пишет ОВД-Инфо.

Молодые люди обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку действий полиции, но в действиях стражей порядка нарушений не нашли, а вот сами заявители стали фигурантами уголовного дела о вандализме: их обвинили в осквернении трансформаторной будки.

Адвокаты молодых людей заявляют, что дело имеет политическую подоплеку. Во-первых, расследованием занимается не районная полиция, а городское УВД. Во-вторых, у фигурантов дела уже изъяли телефоны, ноутбуки и компьютеры, и теперь обыски проводят повторно.

«Либо именно этих ребят хотят привлечь к уголовной ответственности, либо правоохранительным органам важно наказать за смысл написанного, – заявил адвокат Андрей Лепёхин. – В городе множество будок, домов и хозпостроек, изрисованных всевозможными граффити, в том числе и телефонами наркодилеров. Но на это никто не обращает внимания».

Как уже сообщал «Новый День», в начале сентября во время не согласованного мэрией шествия против пенсионной реформы в Челябинске задержали пенсионера Андрея Маниченко. Бывший преподаватель русского языка и литературы вышел на Кировку с самодельным плакатом, на одной стороне которого была надпись «Пока сердца для чести живы...», с другой – «Доживём до понедельника». Центральный районный суд Челябинска приговорил Маниченко к штрафу в размере 75 тысяч рублей, что соответствует средней пенсии в регионе за полгода.

Кроме того, за выступления против пенсионной реформы в Челябинске оштрафовали пенсионерку, студента и безработного.

Челябинск, Павел Зварзин

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