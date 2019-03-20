Челябинский пенсионер направил жалобу в Европейский суд по правам человека

Челябинский пенсионер Андрей Маниченко направил жалобу в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщил адвокат Андрей Лепехин.

Как уже сообщал «Новый День», администрация Челябинска не согласовала шествия против пенсионной реформы, намеченные на 9 сентября 2018 года на пешеходной части улицы Кирова и около памятника Курчатову. Официальная причина – занятость этих площадок для проведения праздничных массовых мероприятий, посвященных Дню города. 8 сентября полиция задержала организатора акции Бориса Золотаревского. Суд отправил его под арест на 9 суток.

Тем не менее, 9 сентября на Кировке у театра оперы и балета собрались около 1 тысячи человек. Их взяли в плотное кольцо ОМОНа. Несмотря на то, что акция проходила мирно, около 20 человек задержали.

Среди них оказался учитель-пенсионер Андрей Маниченко. Бывший преподаватель русского языка и литературы вышел на пенсию по выслуге лет, так как не смог далее преподавать – у него проблемы со слухом. На Кировку мужчина пришел с самодельным плакатом, на одной стороне которого была надпись «Пока сердца для чести живы...», с другой – «Доживём до понедельника». За этот плакат его и задержали. Суд первой инстанции назначил пенсионеру штраф в размере 75 тысяч рублей. Челябинский областной суд в начале марта пересмотрел этот вердикт и снизил сумму штрафа до 10 тысяч рублей.

Защитник посчитал и этот приговор чрезмерным, заявив, что для российского пенсионера 10 тысяч рублей – сумма неподъемная, а у суда были основания снизить сумму штрафа до 5 тысяч рублей. Отметим, это уже 14 жалоба, поданная в ЕСПЧ от участников челябинского митинга против пенсионной реформы, задержанных полицией 9 сентября 2018 года.

«Все жалобы поданы в сотрудничестве с «Апология протеста». При обжаловании в российских судах мы ссылались на практику ЕСПЧ и защищали право на мирный протест, – рассказал Андрей Лепехин. – И российские суды, отказывая нам, ссылались на практику ЕСПЧ. Теперь нам остается подождать и посмотреть, как рассудит нас тот самый ЕСПЧ. Можно держать кулачки за ту или другую сторону, исходя из своих предпочтений».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 20.03.19

Генштаб всего лишь хочет денег. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников». / 20 марта ожидаются следующие события – Челябинск. / Текслер назвал приоритеты на посту главы Челябинской области. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»