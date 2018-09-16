Выбор профессии: в Челябинске первоклассников одели в бронежилеты и выдали полицейские дубинки

В Челябинске первоклассников нарядили в форму ОМОН, используемую для силовых операций. Это произошло на параде первоклассников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мероприятие состоялось накануне в парке имени Гагарина. Новоявленные школьники могли порепетировать взрослую жизнь и «примерить» разные профессии, попробовав себя в роли медиков, водителей, рабочих телеоператоров, продавцов, а также тех, кто охраняет массовые мероприятия и разгоняется несанкционированные акции протеста.

Фотография ребенка в костюме бойца ОМОН с дубинкой в руках разлетелась по соцсетям и вызвала резку критику. «Надо сразу познакомить умных детей с мальчиком в шлеме и со спецсредством», – комментируют фотографию горожане. «Особенно «порадовала» профессия «боец росгвардии»... Как объяснить ребенку, что эти дяди для того, чтобы разгонять неугодных другим дядям?» «Приучают с детства, что ОМОН хорошие и добрые, а кто против них – мерзавцы. Чтобы у молодёжи воспитывать сочувствие вверх тормашками»

Отметим, что школьники постарше смогли насмотреться на людей в шлемах, бронежилетах и с дубинками в руках неделей раньше – 9 сентября, когда ОМОН сначала взял в плотное кольцо выступающих против пенсионной реформы, а потом ходил по Кировке, вытесняя с улицы и протестующих, и случайных прохожих.

Челябинск, Павел Зварзин

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