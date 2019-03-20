«Губернатор должен понимать…» Текслеру придется разбираться с Томинским ГОКом

Челябинцы намерены как можно скорее донести до нового главы региона экологическую ситуацию в городе и обозначить свои требования по решению давно назревших проблем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общественники собираются провести ряд публичных массовых мероприятий, чтобы обратить внимание врио губернатора Алексея Текслера на болевые точки областного центра. Одна из них – Томинский ГОК (проект РМК, реализуемый в двух десятках км от Челябинска).

В ближайшую субботу планируется провести ряд пикетов. А на воскресенье, 31 марта, намечен большой митинг – соответствующее уведомление подано сегодня в администрацию Челябинска.

Организаторы заявили около 2 тысяч участников. Приглашение отправят и Алексею Текслеру. Будут выдвинуты требования оградить горожан от вредных выбросов предприятий, ввести мораторий на вырубку деревьев в черте города и – самое главное – запретить строительство Томинского ГОКа.

«ГОК – это очень токсичная тема, – заявляют горожане. – Новый губернатор должен понимать, что либо ему придётся закрывать ГОК, либо душить нас с вами, либо всё пойдет непредсказуемо».

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 20.03.19

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