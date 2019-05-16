Челябинцы обозначили проблемы, которые должны быть решены в первую очередь

Челябинцы обозначили проблемы, решение которых ждут от врио губернатора в первую очередь. Опрос проводили специалисты челябинского филиала РАНХиГС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», респонденты могли выбрать несколько вариантов из предложенных.

Самым больными оказались экологические проблемы – на них обратили внимание главы региона 44,7% участников исследования. На втором месте – требование навести порядок в сфере ЖКХ (41,9%), на третьем – строительство и ремонт дорог (40,3%).

В первую пятерку так же вошли рост уровня жизни (33,4%) и благоустройство города (25,9%). Борьба с коррупцией оказалась только на 6 месте.

Еще один горячо обсуждаемый вопрос – возвращение прямых выборов мэра занял 11 место (5,4%). За то, что врио губернатора должен заняться городским общественным транспортом, проголосовали около 3% респондентов.

Напомним, в конце марта «Новый День» предложил своим читателям помочь новому главе региона определиться с приоритетами, назвав главные вопросы, от решения которых зависит, будут ли южноуральцы голосовать за Алексея Текслера. Тройка первоочередных проблем, требующих немедленного решения, тогда выглядела следующим образом:

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