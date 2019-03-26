Уральцы ждут от врио губернатора чудес

Смена главы Челябинской области наглядно продемонстрировала системный кризис власти: регион может управляться только вручную.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», официальный аккаунт врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера просуществовал 4 дня – на странице размесили всего 3 фотографии. Но южноуральцы оставили около 50 тысяч комментариев, из которых стало понятно: от «пришельца» ждут в буквальном смысле чудес.

Отметим, что его предшественники начинали не менее ярко: Михаил Юревич, став мэром, первым делом сел за руль собственного автомобиля и поехал по городу, не согласовывая маршрут ни с кем. Горожане ликовали.

Заняв пост губернатора Юревич отправился по самым проблемным точкам, поверг в ужас местных чиновников и возродил у южноуральцев надежду на справедливость. На этом все и закончилось. Уже через несколько месяцев после назначения губернатор перестал устраивать разносы, реагировать на жалобы населения, зато по-тихому начал передел бизнес-сферы под себя и своих соратников. Тем временем чиновники на местах начали отбиваться от рук: угрозы рассказать все губернатору их уже не пугали.

Когда пост главы региона занял Борис Дубровский, южноуральцы воспрянули духом: «Он толковый и вменяемый», – говорили одни. «Директор промышленного гиганта: справился с ММК, справится и с областью», – надеялись другие. Приуныли лишь некоторые челябинцы: «Пропал наш «чердак» – превратят его в такую же грязную дыру, как и Магнитка», – сокрушались они. «Да обойдется, – успокаивали их. – Челябинск – город миллионный, с несколькими центрами силы. С нами придется считаться».

Избравшись губернатором, Дубровский первым делом сменил главу областного центра, отдав город на откуп магнитогорцу Тефтелеву, более быстрыми темпами, чем предшественник, переделил бизнес-сферу и взялся за бюджетные деньги – подавляющее большинство госконтрактов пошло в одни и те же руки. И хотя губернатор периодически прилюдно устраивал подчиненным взбучки, чиновники на местах осмелели настолько, что начали бросаться заявлениями типа: «Путин обещал? Вот к нему и обращайтесь». Сам Дубровский с народом практически не общался

Новый руководитель области начал с того, что завел аккаунт в соцсетях. Технология не революционная – в других регионах практикует давно, но Челябинскую область до сих пор подобной доступностью не баловали. И люди тут же воспользовались моментом, пытаясь донести до Текслера свое отчаяние.

«Добрый вечер, Алексей Леонидович! Челябинск вновь прожил неделю в режиме НМУ... Только сегодня его сняли… Это значит, что наша тройка загрязнителей (цинковый, мечел-кокс и феросплавный) не побоялись Вашего гнева… Жаль, конечно, что будем дальше задыхаться(((. А, по поводу Вашего объезда города… Очень хорошо магнитогорско-челябинская вертикаль власти устроилась: за экологическую обстановку оправдываются президент и премьер, за благоустройство – врио губернатора... Иначе как объяснить комментарии первого замглавы города по поводу жалоб челябинцев в Ваш Инстаграм: «Ничего нового нет!». Так и хочется ей возразить: «Если нет ничего нового, почему не решаете?»

«Тефтелева в отставку немедленно, он таких чудес с городом натворил, страшно что он может натворить, будучи замгубернатора???»

«Алексей Леонидович! К сожалению, плотный рабочий график губернатора не позволит Вам в дальнейшем выезжать постоянно и контролировать ситуацию во всех скверах, парках, дворах Челябинска и других городов области, мы все понимаем прекрасно, что круг вопросов огромный у главы промышленного региона. Нужно менять управленцев на местах, как в Челябинске, так и в городах и сёлах области. Если человек занимает свою должность или растёт в должности при трёх-четырёх губернаторах или главах городов, а в том направлении, которое он возглавляет, ничего не меняется, такому сотруднику нужно срочно менять место работы. Нет результата год-два, что ждать от такого руководителя? Государство лишь напрасно расходует бюджетные средства на оплату неэффективного менеджера. Экология, дороги, сфера ЖКХ, благоустройство, медицина, строительство, малое и среднее предпринимательство, инвестклимат – все в упадке... И никто ни за что не отвечает, все пытаются сохранить свои кресла. Сегодня Котова дала интервью: мол, все жалобы в аккаунте губернатора прочитали, записали, распределили ответственных, будем разбираться. Такое чувство, что Котова только вчера узнала о проблемах города, она при четырёх главах города занимает высокие посты, и ничего не видела и не знала… И что, пусть и дальше работает и ничего вокруг себя не замечает?!»

Иными словами, в то, что при новом губернаторе старые чиновники смогут работать по-новому, южноуральцы не верят, и надеются, что именно глава региона решит их проблемы. Текслеру нужно быть, по меньшей мере, волшебником, чтобы выполнить все, о чем его просят:

«Теперь Вы сами видите, в каком состоянии находится наш любимый город. И это Вы были в центре, в многострадальном переходе на Площади революции. А представьте, что творится на окраинах – в Тракторозаводском, Ленинском, ЧТЗ, Чурилово... Этот список можно продолжать бесконечно. Сделайте наш город красивым!!! Мы так устали жить в помойке. Спасите Плодушку в Ленинском районе (ее практически всю уже застроили), пожалуйста. Там нужен парк. Но нам только обещают. И люди в Вас поверят».

«Надеюсь, что вы реально будите жить и работать на благо нашего города и области. Обратите внимание на проблемы дольщиков застройщика «Речелстрой» в Чурилово. Ведь поручения президента так и не выполнено, и семья моего сына скитается с двумя детьми по съёмным квартирам и плюс платят ипотеку. А дом 3.20 так и стоит недостроенный».

«Огромная просьба обратите внимание на здравоохранение. Что творится в поликлиниках, в больницах и детских учреждениях. Халатное отношение и некомпетентные доктора. Это у нас сплошь и рядом. Людей не лечат, а калечат. Сами доктора (которые относятся к своей работе должным способом) говорят: пока не сменится верхушка такой и беспредел и будет. Талоны не взять, лекарств нет!!! Если провести проверки в 8 поликлинике на Горького – 18, а особенно в тубдиспансере, вы будете в ужасе от увиденного. И в него отправляют маленьких детей для проверки манту».

«Всё, к чему прикасалась команда магнитогорских управленцев, было отвратительно и в своей идее, и в её исполнении. Чего только стоят уборочные машины, которые катались колонной по объездной дороге и городу с поднятыми ковшами, наматывая километраж, или уборка уличным пылесосом в дождливую погоду, которая размазывает грязь по всей дороге. Зачем??? Или вы считаете, что жители Челябинска глупы и ничего не понимают? Стыдно и противно за такую власть! Наведите порядок в городе!!!»

«Меня поражает злость жителей Челябинска! Такое ощущение, что с приходом Дубровского у каждого жителя Магнитогорска карманы стали ломиться от миллионов и всем сразу зарплаты повысили! Мы так же, как и вы, не видели доходов от выигранных «Магнитостроем» тендеров и заказов. У нас так же позорные маршрутки и нет постоянных рейсов автобусов. У нас так же разделили многодетные семьи на малоимущих и нуждающихся, и когда власти области отчитываться, что много льгот и помощи многодетным, то на самом деле ее нет!!!! Когда у вас в Челябинске Юревич мыл асфальт шампуней, у нас была разруха на дорогах, и магнитогорцы не проклинали челябинцев. Дубровский был у власти 5 лет, а ситуация в Магнитогорске стала меняться только два года назад с приходом нового главы, который, может, не всем нравится, потому что стал требовать и делать!!!! Магнитогорск, хватит молчать!!!!»

«Будет ли решаться вопрос с закрытием Томинского ГОКа? Цирк РМК про социально ответственную компанию уже никого не убеждает. Решения судов она не исполняет, реальные риски по вопросам экологии, которые выдвинули активисты «Стоп Гока», не опровергнуты».

И обращений было бы гораздо больше, если бы аккаунт завели не в Instagram. Ведь это даже не социальная сеть, а всего лишь приложение, наиболее востребованное у подростков и молодежи, для обмена фотографиями и видеозаписями, хотя и позволяющая общаться. Жители области старшего возраста жалуются, что не могут разобраться с этой сетью – им хотелось бы общаться с губернатором в более привычном формате – через «Одноклассники», «ВКонтакте» или Facebook.

И то, что они в доступе к врио ограничены, им не нравится и вызывает подозрения:

Пойдут им навстречу или нет, пока непонятно. Сегодня к вечеру «добраться» до Алексея Текслера стало невозможно и через Instagram.

В правительстве области пояснили, что это временно: развелось много фейковых аккаунтов, созданных от имени врио, но отношения к нему не имеющих, и блокировка официальной страницы вызвана необходимостью от этих фейков избавиться.

Так что жаловаться южноуральцам пока некуда.

Челябинск, Светлана Намская

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