Челябинцы представили врио губернатора материалы по Томинскому ГОКу

Активисты общественного движения «СтопГОК» представили врио губернатора материалы по Томинскому ГОКу.

Как уже сообщал «Новый День», проект РМК реализуется в двух десятках километров от Челябинска. В свое время более половины горожан высказались против ГОКа, но предыдущий губернатор это мнение проигнорировал. И вообще обратил внимание на проблему только после звона президента Владимира Путина одному из лидеров движения «СтопГОК» Василию Московцу.

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер тоже пока не сделал официальных заявлений по вопросу Томинского ГОКа. Хотя, безусловно, в курсе ситуации и даже уже обсуждал один из проектов в рамках этого строительства – рекультивацию Коркинксого разреза с представителями РМК. Проанализировав вопросы, которые врио задавал на этой встрече, противники проекта пришли к выводу, что у Текслера есть желание разобраться, и решили предоставить ему полный пакет материалов с анализом проекта и рисков его реализации.

«Отнесла обращение на имя врио губернатора. Так как к обращению приложена огромная порция материалов, чертежей в формате А1-А2, попросила – можно сказать предупредила, что это обращение должен рассмотреть лично Текслер, – рассказала активист дивжения «СтопГОК» Надежда Вертяховская. – Сотрудница мне сообщила: если врио в командировке, то он назначает тоже врио. Я предупредила, что меня не устраивает ни Климов, ни Сушков, а уж тем более Лихачев. Сотрудница отдела, принимавшая обращение, прикрепила записку о том, что заявитель настаивает на рассмотрении лично Текслером. Обращение регистрируется в течение 3-х дней. Я опять повторила, чтобы ни Климову, ни Сушкову обращение не передавалось.

К обращению приложено обоснование на 16 страницах и приложения в количестве 20 штук, добавила справку Гидромета. Спасибо всем, кто помогал. 28 марта позвоню и узнаю. Если к нему не попадет, выйду с плакатом: «Г-н Текслер, Вас дурят или Вы нас?»

Отметим, что вчера на заседании правительства Челябинской области рассматривался вопрос изменения границы Шершневского лесничества. 6 га планируют перевести лишить статуса защитных лесов для того, что Томинский ГОК смог проложить там пульпопровод.

Всего при строительстве ГОКа собираются вырубить около 2,5 тысяч гектаров леса – 20-ую часть всех лесов Сосновского района.

Между тем, сегодня в Томино и Полетаево проходят публичные слушания по проекту планировки и межевания территории для размещения водовода для Томинского ГОКа. Эксперты назвали проект скороспелым, необоснованным, небрежно оформленным, требующим доработки и согласования с МУП «ПОВВ» и управлением Роспотребнадзора по Челябинской области».

Голосование на сайте РИА «Новый День»

Что нужно сделать Алексею Текслеру, чтобы стать губернатором >>>

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 27.03.19

Обвиняемому по делу об изнасиловании подростков-сирот продлили срок ареста. / Магнитка собирает спецов-ремонтников. / В Челябинске саммиты ШОС и БРИКС приравняли к чрезвычайной ситуации. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»