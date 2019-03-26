Необоснованный и с ошибками: эксперт раскритиковал один из проектов Томинского ГОКа

Эксперт раскритиковал один из проектов Томинского ГОКа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», независимый челябинский эксперт Светлана Князева (50 лет работала проектировщиком, 20 из них – в ЧелябГИПРОМЕЗ) проанализировала «Проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта – водовода для хозяйственно-питьевых нужд в границах Томинского сельского поселения Сосновского муниципального района».

Напомним, этот проект, реализовать который планируется в интересах Томинского ГОКа, вынесен на публичные слушания, назначенные на 27 марта.

Проектная документация размещена на сайте Сосновского муниципального района. Свое заключение Князева направила руководителям управления Роспотребнадзора по Челябинской области, МУП «ПОВВ», Сосновского муниципального района Челябинской области и ООО «ЮжУралБТИ».

Автор подчеркивает: хозяйственно-питьевой водовод собираются разметить в полосе отвода пульпопроводов Томинского ГОКа с пульпонасосными и аварийными емкостями, в пульпе будут содержаться высокотоксичные вещества 1 и 2 класса опасности из состава руд: мышьяк, свинец, кадмий, ртуть, цинк, медь и др.

«Этот факт требует особого внимания, в целях защиты питьевой воды от отравления, в связи с возможными авариями на пульпопроводах», – считает Светлана Князева.

В целом, по мнению эксперта, в проектной документации отсутствует обоснованная расчетом величина потребности Томинского ГОКа в воде на хозяйственно-питьевые нужды: «Заявленная величина водопотребления – 368,721 кубометров в сутки вызывает сомнения», – пишет Князева, отмечая, что указанная цифра – это предельная свободная мощность существующих магистральных сетей. При этом водовод «Сосновка – Коркино», к которому планируется подключение уже изношен на 85%, но реконструировать его пока никто не собирается.

Плюс ко всему, не указан режим водопотребления, оговоренный в Условиях подключения выданного ТУ.

Не обосновано решение о размещении хозяйственно-питьевого водопровода в полосе отвода под пульпопроводы и аварийные емкости, настаивает эксперт, так как химический состав пульпы позволяет отнести пульпопроводы к производственной канализации токсичных сточных вод.

Требуется также проверка применяемого материала труб водовода, в связи с агрессивной, токсичной средой его прокладки при возможных авариях на пульпопроводах, особенно зимой и в межсезонье.

«Количество, частота аварий, по имеющемуся опыту эксплуатации таких систем, не прогнозируется. Известен планируемый срок отработки месторождения – 28 лет, в течение которого подземные воды будут насыщены токсичными элементами.

Принципиальное решение о прокладке хозяйственно-питьевого водовода в непосредственной близости от пульпопроводов и аварийных емкостей с высокотоксичной пульпой требует обязательного согласования с управлением Роспотребнадзора по ЧО, так как планируется угроза здоровью и жизни не только работникам АО «Томинский ГОК», но и жителям Коркино, – говорится в заключении. – Ответственность за отравление среды обитания Человека, в том числе питьевой воды, определена статьёй 358 УК РФ «Экоцид».

Критике эксперта подверглось и утверждение, что пульпа (хвосты обогащения) отнесены к V классу опасности, то есть к практически неопасным. Князева напоминает: хвосты обогатительной фабрики Михеевского ГОКа отнесены к IV классу опасности, а РМК считает Михеевский ГОК аналогом Томинского, в том числе по составу руд.

«Ивдельская трагедия в Свердловской области требует срочных действий, ведь отходы медно-цинковых руд Ново-Шемурского месторождения, отнесённые к V классу опасности, за 6 лет отработки месторождения привели к отравлению рек, подземных вод, лесных массивов, почвы», – напоминает Князева.

Кроме тог, эксперт отмечает, что документация, представляемая на слушания, выполнена с нарушением требований «Задания на проектирование». В частности, вместо отчётов по различным видам инженерных изысканий представлены программы этих изысканий – «многостраничные, неконкретные».

Зато отсутствуют необходимые для таких проектов данные: справка Челябинской ЦГМС; гидрологические условия по рекам Каменка и Чумляк (вместо этого упомянуты Иртыш и Миасс, далёкие от данного района); геолого-тектонические условия по Томинскому и Тимофеевскому разломам, способствующим ускоренному распространению токсичных веществ при авариях на пульпопроводах; информация о Южно-Уральском гидрогеологическом массиве и Западно-Сибирском сложном артезианском бассейне – источниках хозяйственно-питьевого водоснабжения посёлков и СНТ.

Наконец, в проекте обнаружены технические ошибки: указан не тот диметр водовода, приведена ссылка на СанПиН, отмененные в 2002 году и так далее.

«Представленный на публичные слушания проект – скороспелый, необоснованный, небрежно оформленный продукт, требующий доработки после согласования с МУП «ПОВВ» и Управлением Роспотребнадзора по ЧО, делает вывод Светлана Князева. – Намеченные на 27 марта 2019 года публичные слушания преждевременны и должны быть отменены.

На публичные слушания должен быть представлен проект хозяйственно-питьевого водоснабжения Томинского ГОКа, в состав которого входит проект планировки и межевания».

Напомним, публичные слушания должны состояться 27 марта в селах Томинское (в 10:00, здание администрации Томинского сельского поселения) и Полетаево (в 14:00, здание Дома культуры).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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