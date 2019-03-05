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NewDayNews.ru

Вторник, 5 марта 2019, 21:24 мск

Новости Челябинск

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В деле Гамиля Асатуллина появился новый пострадавший и в разы вырос ущерб

Активисту движения «Стоп ГОК» Гамилю Асатуллину предъявили повторное обвинение.

Как уже сообщал «Новый День», Гамиля Асатуллина задержали в сентябре 2017 года рядом с участком планируемого строительства Томинского горно-обогатительного комбината (учредитель – Русская медная компания). Как рассказал впоследствии адвокат активиста Андрей Лепехин, Асатуллин поддался на провокацию и прибыл ночью к участку, чтобы устроить там акцию протеста: бросить на территорию будущего ГОКа бутылки с «коктейлем Молотова».

Провокатором в «Стоп ГОКе» считают Евгения Медведева. К слову, он был задержан лишь после того, как СМИ придали огласке версию эко-активистов о провокации, походя заметив, что второго участника «набега» полиция ищет не особенно усердно. Сразу после задержания Медведева отпустили под подписку о невыезде, в то время как Асатуллина несколько месяцев продержали в СИЗО, а потом изменили меру пресечения на домашний арест, который судья категорически отказался менять на подписку, что лишило активиста возможности работать.

В сентябре же гендиректор АО «Томинский ГОК» Валерий Улановский написал заявление в полицию, где оценил стоимость подожженного штабеля «вырубленной и подготовленной к передаче на реализацию древесины» в 3 миллиона рублей и потребовал возбудить уголовное дело по факту поджога. Однако в итоге «поджигателям» предъявили обвинение в хулиганстве, а «дочка» РМК оказалась как бы не при чем: никакого отношения к подожженной древесине это юридическое лицо не имело. А пострадавшей стороной назвали Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) в лице главного управления лесами Челябинской области и конкретно – Шершневского лесничества.

Сам Рослесхоз узнал о «причиненном ущербе» только в феврале 2018, то есть через 5 месяцев после поджога. При этом весь спиленный лес с той делянки был продан еще в декабре 2017-го, то есть оценить размер ущерба было невозможно. Но в материалах делах откуда-то взялись 1 миллион 190 тысяч рублей.

Чиновники вообще не горели желанием участвовать в процессе и на заседания суда не являлись. В конце концов суд решил, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК, которые не могут быть устранены в ходе судебного следствия. Допущенные нарушения исключают возможность вынесения приговора или иного судебного решения, а также нарушают права подсудимого на защиту. Поэтому в сентябре 2018 года уголовное дело вернули прокурору для устранения всех недостатков. За прошедшие полгода надзорное ведомство проделало большую работу: во-первых, в деле появился еще один обвиняемый.

После того, как другой активист движения «Стоп ГОК» Василий Московец заявил, что будет баллотироваться на пост мэра Челябинска, его обвинили в подстрекательстве к поджогу. Это обвинение выдвигалось и раньше, но потом от него отказались, а в разгар борьбы за место главы города снова вспомнили. Плюс выдвинули дополнительное: добавили еще подстрекательство к совершению умышленного уничтожения и повреждения чужого имущества, т.е. Томинского леса.

Во-вторых, ущерб вырос почти в 7 раз – до 13 миллионов 900 тысяч. В-третьих, сменился пострадавший. Теперь это снова АО «Томинский ГОК» – его руководство заявило, что из-за поджога предприятие было вынуждено остановиться: «Из-за возгорания на 15 минут древесины далеко от строящегося ГОКа, последний прекратил работу на 1 день. Древесина даже товарный вид не потеряла, а ГОКу ущерб на 14 млн, – рассказал адвокат Асатуллина и Московца Андрей Лепехин. – Но эта поляна в лесу, где лежала древесина, не является строительной площадкой – там даже не было договора аренды».

Челябинск, Светлана Намская

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