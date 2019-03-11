Как на дрожжах: ущерб от поджога вязанки дров на площадке Томинского ГОКа стремительно растет

Ущерб от поджога вязанки дров на площадке Томинского ГОКа в течение недели возрос в 10 раз.

Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе было предъявлено повторное обвинение активисту движения «Стоп ГОК» Гамилю Асатуллину: это он в сентябре 2017 года бросил «коктейль Молотова» в штабель спиленной древесины. Сразу после инцидента гендиректор АО «Томинский ГОК» Валерий Улановский написал заявление в полицию, где оценил стоимость подожженного штабеля «вырубленной и подготовленной к передаче на реализацию древесины» в 3 миллиона рублей и потребовал возбудить уголовное дело по факту поджога. Однако в итоге «поджигателям» предъявили обвинение в хулиганстве, а пострадавшей стороной назвали Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) в лице главного управления лесами Челябинской области и конкретно – Шершневского лесничества. «Дочка» РМК, как оказалось, никакого отношения к подожженной древесине это юридическое лицо не имело.

Сам Рослесхоз узнал о «причиненном ущербе» только в феврале 2018, то есть через 5 месяцев после поджога. При этом весь спиленный лес с той делянки был продан еще в декабре 2017-го, то есть оценить размер ущерба было невозможно. Но в материалах делах откуда-то взялись 1 миллион 190 тысяч рублей.

В сентябре 2018 года уголовное дело вернули прокурору для устранения всех недостатков. А 1 ноября 2018 года было возбуждено новое дело: «с 11 июня по 11 сентября 2017 года активисты общественного движения «Стоп-ГОК» «с целью дезорганизации строительства и работы» предприятия, «неоднократно, путем уговоров склоняли участников движения ... и неопределенное количество лиц к совершению хулиганства», – говорится в постановлении следователя. Главным «подстрекателем» сочли одного из лидеров движения «Стоп ГОК» Василия Московца.

Его так же подозревают в «организации и размещении палаточного лагеря … с целью воспрепятствования постройки ограждения, проезда техники и блокировки въезда при помощи личного автотранспорта, создании отрядов из числа наиболее подготовленных людей в общем количестве около 100 человек, в том числе и женщин, для блокировки собой проезда охраны и сотрудников полиции, проникновения на территорию АО «Томинский ГОК» для запугивания рабочих … путем использования «газовых» баллончиков и «коктейлей Молотова» в отношении сотрудников и имущества АО «Томинский ГОК». Отметим, что Московца уже пытались представить главным инициатором поджога, но тогда общественник так и остался в статусе свидетеля по делу Гамиля Асатуллина. На этот раз за активиста взялись всерьез: сразу после того, как он заявил о желании баллотироваться на пост мэра Челябинска, его обвинили в подстрекательстве к хулиганству, затем добавили подстрекательство к совершению умышленного уничтожения и повреждения чужого имущества, т.е. Томинского леса.

Сегодня ему предъявили новое обвинение, значительно увеличив ущерб от поджога, совершенного Асатуллиным: Московцу инкриминируют подстрекательство к хулиганству, совершенному группой лиц по предварительному сговору (или организованной группой, либо связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка), а также к умышленному уничтожению или повреждению имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия.

В роли пострадавшего снова выступает АО «Томинский ГОК», которому, согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, нанесен ущерб в размере 124 млн 955 тыс 457 рублей упущенного дохода, так как действия обвиняемых «могли привести к приостановлению подготовительных работ по строительству АО «Томинский ГОК» на 1 день».

Отметим два любопытных момента: на прошлой неделе, когда предъявляли повторное обвинение Гамилю Асатуллину, речь шла об ущербе в 13 миллионов 900 тысяч. То есть за несколько дней сумма возросла почти в 10 раз.

«Из-за возгорания на 15 минут древесины далеко от строящегося ГОКа, последний прекратил работу на 1 день. Древесина даже товарный вид не потеряла, а ГОКу ущерб на 14 млн, – комментировал тогда адвокат Асатуллина и Московца Андрей Лепехин. – Но эта поляна в лесу, где лежала древесина, не является строительной площадкой – там даже не было договора аренды». А теперь выяснилось, что и остановки работ не было, а только могло бы быть, и ущерб только мог бы быть нанесен. При этом, Томинский ГОК еще не построен, поэтому о каком ущербе может идти речь, не ясно.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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