«Подстрекал и дезорганизовывал»: Василию Московцу предъявили обвинение и избрали меру пресечения

Заявивший о намерении участвовать в конкурсе на пост главы Челябинца Василий Московец стал фигурантом уголовного дела по событиям полуторагодичной давности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 17 декабря, в ГСУ УВД Челябинской области состоялся допрос в качестве подозреваемого активиста движения против строительства «Томинского горно-обогатительного комбината» (учредитель – Русская медная компания) Василия Московца. Буквально только что ему вручили постановление о признании обвиняемым.

Ему вменяют подстрекательство к хулиганству с применением предметов, используемых в качестве оружия группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 33, часть 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ). Об этом сообщила сразу после допроса адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Ольга Лепехина.

«Это выдуманное обвинение за события лета прошлого года, – говорит адвокат Лепехина – Его возбудили по факту и решили привлечь лишь тогда, когда Московец заявил о своем намерении участвовать в выборах мэра Челябинска».

Как отмечается в полученном сегодня постановлении о возбуждении уголовного дела от 1 ноября 2018 года, с 11 июня по 11 сентября 2017 года активисты общественного движения «Стоп-ГОК» «с целью дезорганизации строительства и работы» предприятия, «неоднократно, путем уговоров склоняли участников движения ... и неопределенное количество лиц к совершению хулиганства». Подозревают его так же в «организации и размещении палаточного лагеря … с целью воспрепятствования постройки ограждения, проезда техники и блокировки въезда при помощи личного автотранспорта, создании отрядов из числа наиболее подготовленных людей в общем количестве около 100 человек, в том числе и женщин, для блокировки собой проезда охраны и сотрудников полиции, проникновения на территорию АО «Томинский ГОК» для запугивания рабочих … путем использования «газовых» баллончиков и «коктейлей Молотова» в отношении сотрудников и имущества АО «Томинский ГОК».

В качестве меры пресечения для активиста избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Отметим, что формально это дает Василию Московцу возможность подать пакет документов для участия в конкурсе на пост мэра Челябинска. Однако у конкурсной комиссии появляется отличный повод для отклонения кандидатуры по «этическим» мотивам. Впрочем, на завтрашнем заседании Челябинской городской Думы депутаты намерены внести ряд изменений в Положение об избрании мэра, так что наверняка сказать, не потеряет ли г-н Московец право на участие в конкурсе, пока невозможно.

Интересно, что в мэрии Челябинска поспешили отвергнуть наличие политической подоплеки во внезапном возбуждении уголовного дела в отношении известного эко-активиста. «Администрация города не видит никакой связи между уголовным делом господина Московца и его заявлением о желании стать главой города Челябинска. О том, что Московца из свидетелей могут перевести в подозреваемые, его уведомили еще полгода назад. Поэтому заявление о желании выдвинуться в мэры выглядит сегодня как попытка создать себе политическое прикрытие и уйти от уголовной ответственности», – заявил руководитель пресс-службы администрации областного центра Владимир Сафонов. Впрочем, каким образом статус кандидата в главы города или даже мэра может дать возможность «уйти от уголовной ответственности», г-н Сафонов не уточнил. Между тем, должность градоначальника не предполагает наличия неприкосновенности от уголовного преследования. И уж тем более не освобождает от ответственности.

«Опять хулиганство. В СССР это была самая распространенная норма для привлечения «инакомыслящих», – прокомментироолвал ситуацию адвокат Андрей Лепехин. – Сейчас наши местные правоохранители взяли ту же самую тактику на вооружение. На Московца ровно за те же самые действия, что описаны в постановлении, полиция пыталась заставить СК возбудить дело по экстремизму и массовым беспорядкам. Как только СК отказал в возбуждении, сразу возбудили дело по хулиганству. Не мытьем так катаньем пытаются привлечь Василия хоть за что-нибудь».

Челябинск, Виктор Елисеев

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