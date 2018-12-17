Совпадение? Первый из заявивших о претензиях на пост мэра Челябинска стал фигурантом уголовного дела

В Челябинске из еще не начавшейся предвыборной гонки к должности мэра пытаются выбить первого официально заявившегося претендента.

Как уже сообщал «Новый День», завтра, 18 декабря, Челябинская городская Дума должна назначить выборы главы города. О желании принять участие в кампании уже заявил один из лидеров челябинского экологического движения «СТОП-ГОК» Василий Московец.

«В субботу в 11 часов утра позвонил следователь ГСУ ГУВД Чепрасов А.Ю. и вызвал на понедельник, 17 декабря, на 13 часов на допрос (Елькина, 34). В качестве подозреваемого, -рассказал Московец в соцсетях. – По закону, после объявления постановления о привлечении в качестве подозреваемого, он вправе избрать меру пресечения».

Речь идет об уголовном деле по факту поджога площадки Томинского горно-обогатительного комбината (учредитель – Русская медная компания). Напомним, в сентябре прошлого года рядом с участком планируемого строительства ГОКа задержали активиста движения «СТОП-ГОК» Гамиля Асатуллина. По словам адвоката активиста Андрея Лепехина, Асатуллин поддался на провокацию и прибыл ночью к участку, чтобы устроить там акцию протеста: бросить на территорию будущего ГОКа бутылки с «коктейлем Молотова».

Провокатором в «СтопГОКе» считают Евгения Медведева. К слову, он был задержан лишь после того, как СМИ придали огласке версию эко-активистов о провокации, походя заметив, что второго участника «набега» полиция ищет не особенно усердно. Медведев заявил полиции, что организовал акцию Василий Московец. Однако это версия не нашла подтверждения.

А в сентябре 2018 года Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Гамиля Асатуллина и Евгения Медведева и пришел к выводу, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК, которые не могут быть устранены в ходе судебного следствия. Допущенные нарушения исключают возможность вынесения приговора или иного судебного решения, а также нарушают права подсудимого на защиту. Поэтому уголовное дело вернули прокурору для устранения всех недостатков. И вот в деле появился новый подозреваемый.

«Нет никаких сомнений в том, что эти действия вызваны решением принять участие и в конкурсе на должность главы Челябинска, нашим планом не дать чиновникам устроить «междусобойчик», провести честный, открытый, объективный и прозрачный для общества конкурс, – комментирует ситуацию Московец. – В итоге, по всей видимости, приняли решение посадить меня, хотя бы на период подачи документов для участия в конкурсе.

О привлечении в качестве подозреваемого следователь объявил демонстративно, возможно, рассчитывал, что тут же ударюсь в бега, а они меня задержат в каком-нибудь аэропорту, скажут: «при попытке скрыться». Но мне незачем скрываться и негде, у меня другие планы. После 18 декабря подаю документы для участия в конкурсе на должность главы нашего города. Программа есть, план есть, команда есть (спасибо всем, кто откликнулся). Мы точно «дадим этот бой», в наших силах организовать и провести честный, открытый, объективный конкурс, оценку программ всех и каждого кандидатов. Заседание конкурсной комиссии, заседание городской Думы должно идти в прямой интернет-трансляции. Горожане, челябинцы должны точно знать, какую программу выдвинул тот или иной кандидат. Выберем в результате конкурса не Елистратова или Московца или Иванова/Петрова, а самую лучшую программу развития города

И кстати, депутатам городской Думы не помешало бы на всякий случай предусмотреть возможность подачи документов кандидатами через представителя. Ну, так – на всякий случай:))»

Отметим: Василий Московец и его сторонники с самого начала не питали иллюзий, что им удастся выиграть выборы главы города и ставили несколько иную задачу: «Победа в этом конкурсе будет заключаться вовсе не в том, что стану главой города, – говорит Московец. – А что мы все вместе, дружными усилиями заставим каждого кандидата сформулировать свои программы, представить их горожанам, добиться их доверия».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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