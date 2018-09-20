Слишком много нарушений: дело эко-активиста, поджегшего вязанку дров, вернули прокурору

Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Гамиля Асатуллина и Евгения Медведева.

Как уже сообщал «Новый День», Гамиль Асатуллин обвиняется в приготовлении к умышленному уничтожению имущества из хулиганских побуждений путем поджога и хулиганстве группой лиц по предварительному сговору по мотивам идеологической ненависти. По одному с ним делу проходит также житель Сосновского района Евгений МЕдведев, которого в «СтопГОКе» считают провокатором. 28 июня Сосновский районный суд вернул материалы прокурору для устранения выявленных грубых нарушений, которые препятствуют дальнейшему разбирательству. Прокуратура этот вердикт обжаловала, настаивая на отмене постановления и направлении дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Однако, как сообщили РИА «Новый День, в пресс-службе Челябинского областного суда, сегодня апелляционная инстанция согласилась с первоначальным решением.

Суд установил, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК, которые не могут быть устранены в ходе судебного следствия. Допущенные нарушения исключают возможность вынесения приговора или иного судебного решения, а также нарушают права подсудимого на защиту.

Уголовное дело вернут прокурору для устранения всех недостатков. Постановление вступило в законную силу.

Челябинск, Павел Зварзин

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