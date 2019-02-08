В отношении кандидата в мэры Челябинска Василия Московца выдвинуто новое обвинение

В отношении активиста движения «СТОП ГОК» Василия Московца выдвинуто новое обвинение.

Как уже сообщал «Новый День», в сентябре 2017 года рядом с участком планируемого строительства ГОКа задержали активиста движения «СТОП-ГОК» Гамиля Асатуллина. По словам адвоката активиста Андрея Лепехина, Асатуллин поддался на провокацию и прибыл ночью к участку, чтобы устроить там акцию протеста: бросить на территорию будущего ГОКа бутылки с «коктейлем Молотова».

Провокатором в «СтопГОКе» считают Евгения Медведева, который и предложил Асатуллину устроить поджог. К слову, Медведев был задержан лишь после того, как СМИ придали огласке версию эко-активистов о провокации, походя заметив, что второго участника «набега» полиция ищет не особенно усердно. Медведев заявил полиции, что организовал акцию Василий Московец. Однако это версия не нашла подтверждения.

По словам адвоката Гамиля Асатуллина Андрея Лепехина, обвинение активиста в поджоге и хулиганстве строится на показании одного человека – оперуполномоченного центра «Э». Именно он оказывал на Ассатулина давление, заставлял отказаться от услуг юриста и дать показания о причастности к «набегу» Василия Московца – в качестве «организатора». Однако активист, в конечном счете, отказался оговаривать своего товарища, и Московец проходил по делу в качестве свидетеля защиты. А в сентябре 2018 года Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Гамиля Асатуллина и Евгения Медведева и пришел к выводу, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК, которые не могут быть устранены в ходе судебного следствия. Допущенные нарушения исключают возможность вынесения приговора или иного судебного решения, а также нарушают права подсудимого на защиту. Поэтому уголовное дело вернули прокурору для устранения всех недостатков.

И вдруг в деле появился новый подозреваемый. Произошло это после того, как Московец завил о намерении принять участие в конкурсе на должность главы Челябинска. И именно его вновь обвинили в подстрекательстве к поджогу. А теперь выдвинули дополнительное обвинение:

«Помимо ранее предъявленного подстрекательства к хулиганству, добавили еще подстрекательство к совершению умышленного уничтожения и повреждения чужого имущества, т.е. Томинского леса, – рассказал Московец. – Мое дело соединено с делом Гамиля, одним судом и будет рассматриваться».

В постановлении о привлечении Василия Московца в качестве обвиняемого есть несколько любопытных моментов.

Во-первых, делом занимается следователь по особо важным делам. Учитывая, что из-за действий Асатуллина сгорела одна поленница, придание этому делу статуса особой важности выглядит странно.

Во-вторых, следователь заявляет, что Московец, Асатуллин и Медведев могли причинить главному управлению лесами Челябинской области ущерб на сумму 1 млн 190 тыс 173 руб 22 копейки. Но, опять же, загорелась всего одна вязанка дров, ущерб РМК так и не озвучила, а представители управления лесами, которое неожиданно стало единственным пострадавшим в этом деле (хотя заявление в полицию писал гендиректор АО «Томинский ГОК» Валерий Улановский), старательно игнорировали судебные заседания.

В-третьих, следователь по особо важным делам Чепрасов заявляет, что деятельность общественного движения «СТОП ГОК» направлена «на противодействие государственным органам в осуществление строительства «Томинского горно-обогатительного комбината» вопреки установленного действующего законодательства Российской Федерации» (орфография автора сохранена).

Однако проект реализуется Русской медной компанией, более 99% которой принадлежит кипрской компании «Тилиа Холдинг Лимитед», и при чем тут государственные органы не понятно, как не понятно, какие законы РФ нарушает движение «СТОП ГОК» своим протестом против строительства частного предприятия.

Тем не менее, возбуждением уголовных дел в отношении Василия Московца уже воспользовались в мэрии Челябинска: сначала начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов заявил, что «заявление о желании выдвинуться в мэры выглядит сегодня, как попытка создать себе политическое прикрытие и уйти от уголовной ответственности». А теперь ВРИО главы администрации Владимир Елистратов отказывается согласовывать кандидатуру Московца как участника рабочей группы по проблемам экологии, ссылаясь на то, что он является фигурантом уголовного дела.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 08.02.19

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