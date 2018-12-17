Мэрия Челябинска прокомментировала ситуацию с новым подозреваемым в «деле о вязанке дров»

В администрации Челябинска прокомментировали ситуацию с возбуждением уголовного дела в отношении активиста движения «СТОП-ГОК» Василия Московца, заявившего о желании баллотироваться на пост мэра.

Отвечая на вопросы журналистов, начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов заявил: «Во-первых, хотелось бы уточнить, что кандидатом в главы города Челябинска Василий Московец не является, поскольку ещё не объявлен конкурс. Во-вторых, администрация города не видит никакой связи между уголовным делом господина Московца и его заявлением о желании стать главой города Челябинска. О том, что Московца из свидетелей могут перевести в подозреваемые, его уведомили ещё полгода назад. Поэтому заявление о желании выдвинуться в мэры выглядит сегодня как попытка создать себе политическое прикрытие и уйти от уголовной ответственности». За какое преступление Московец должен понести ответственность, Сафонов не уточнил.

Напомним, на данный момент Московцу не предъявлено никакого обвинения.

Как уже сообщал «Новый День», один из лидеров общественного движения «СТОП-ГОК» Василий Московец первый официально заявил о желании баллотироваться на пост мэра Челябинска. А сегодня его вызвали на допрос в качестве подозреваемого по «делу о вязанке дров».

В ходе суда над активистом «СтопГОКа» Гамилем Асатуллиным Московца уже пытались представить главным инициатором поджога.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 17.12.18

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