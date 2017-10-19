К активистам «Стоп-ГОКа» нагрянули силовики

Оперативники изымают документы в квартирах и офисах противников Томинского ГОКа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня около 8 часов сотрудники Центра «Э» пришли с обысками домой к активисту общественного движения «Стоп-ГОК» Василию Московцу.

По данным адвоката Андрея Лепехина, в настоящий момент силовики работают в офисе общественника на улице Гагарина. На входе в здание дежурят сотрудники ОМОН.

По данным участников группы противников строительства Томинского ГОКа, обыски проходят еще у одного активиста – Сергея Белогорохова. В пресс-службе областного полицейского главка эту информацию подтвердили, однако от каких-либо комментариев воздержались.

По предварительным данным, оперативные мероприятия связаны с расследованием уголовного дела о поджоге на площадке Томинского ГОКа.

Напомним, в ночь на 11 сентября на территории горно-обогатительного комбината сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом ГУ МВД по Челябинской области совместно с УФСБ и бойцами СОБРа задержали 43-летнего активиста «Стоп-ГОКа» Гамиля Асатуллина. По словам задержанного, с ним связался мужчина, предложив помощь в проведении показательной протестной акции. Он предложил провести активиста на территорию строительной площадки и поджечь поленницу дров. При этом полиция, СОБР и контрразведчики на протяжении всех действий поджигателей не предпринимали попыток помешать им, а снимали все на видеокамеру.

Немногим позднее задержанный заявил об оказываемом на него давлении со стороны оперативников Центра «Э». По словам Асатуллина, его заставили отказаться от услуг адвоката Андрея Лепехина и дать показания о причастности к «набегу» Василия Московца – в качестве «организатора». Однако впоследствии задержанный пояснил, что Василий Московец не имеет отношения к акции и не знал о ней, в итоге снова заключил договор о представлении его интересов Андреем Лепехиным.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 19.10.17

19 октября ожидаются следующие события – Челябинск. / «Господа, вы звери…» Самые крутые слухи недели. / Сильный ветер и гололед: южноуральцев предупредили об опасности . Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»