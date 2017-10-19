Теперь делами о мелком хулиганстве занимается вооруженный ОМОН: активисты «Стоп-ГОКа» рассказали о прошедших обысках

Стали известны подробности обысков у участников движения «Стоп-ГОК».

Как уже сообщал «Новый День», сегодня утром силовики нагрянули домой к активистам движения «Стоп-ГОК» Василию Московцу и Сергею Белогорохову.

«Около 8 утра ко мне в квартиру вломились 10 здоровых мужиков – сотрудники «Центра Э» и ОМОН с автоматами. В присутствии двух понятых меня положили лицом в пол, изъяли системный блок компьютера, телефон. Затем сунули мне в руку бумажку о том, что оперативные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела о поджоге на площадке Томинского ГОКа», – рассказывает Белогорохов.

При этом оперативников особо интересовала информация о митингах, пикетах, сборе подписей против строительства горно-обогатительного комбината и других мероприятий «Стоп-ГОКа», отметил активист.

Общественник полагает, что «маски-шоу» было акцией устрашения несогласных с «детищем» Русской медной компании. «Иначе объяснить необходимость обысков по делу о мелком хулиганстве без пострадавших и материального ущерба нельзя», – резюмирует Белогорохов.

Напомним, в ночь на 11 сентября на стройплощадке комбината оперативники задержали 43-летнего активиста «Стоп-ГОКа» Гамиля Асатуллина по подозрению в поджоге. По словам задержанного, незадолго до случившегося с ним связался мужчина, предложив устроить показательную акцию протеста и поджечь поленницу дров. Впоследствии общественники расценили все, как провокацию. По словам Асатуллина, полиция, СОБР и контрразведчики на протяжении всех действий южноуральцев не предпринимали попыток помешать им, а снимали все на видеокамеру.

Добавим, в отличие от того же Московца, Белогорохов не проходит по данному делу даже в качестве свидетели, однако сам активист не исключает, что в скором времени его могут назвать главным организатором поджога поленницы дров.

Что касается Василия Московца, то следователей в его квартире и офисе интересовала другая информация. В протокол обыска активист «Стоп-ГОКа» включил несколько замечаний по работе силовиков. «Главное из них касалось фотографирования материалов его дел, не связанных со строительством ГОКа, которые он вел как юрист», – рассказывает адвокат Андрей Лепехин.

В офисе Московца оперативники изъяли ноутбук, карту местности в границах ГОКа, а также доверенность пятилетней давности о том, что Московец доверяет Лепехину представлять его интересы в Уставном суде. Для чего полицейским понадобился этот документ, пока остается загадкой.

Отметим, что никаких допросов и задержаний активистов «Стоп-ГОКа» после обысков не последовало.

Челябинск, Юлия Димова

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