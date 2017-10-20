«Жить без ГОКа, дышать без СМОГа»: тысячи челябинцев выходят на воскресный митинг

В Челябинске пройдет очередной митинг против строительства Томинского ГОКа – проекта Русской медной компании, предполагающего размещение опасного производства в нескольких километрах от города.

Как сообщили РИА «Новый День» организаторы мероприятия, протестная акция запланирована на 22 октября с 12 до 14 часов в сквере имени Колющенко. Митинг с предварительным количеством участников не менее 2 тысяч 700 человек уже согласован с городской администрацией.

«Только собравшись вместе, мы сумеем защитить наш город от медных мародеров, – сообщается на странице сообщества по проблеме Томинского ГОКа. – Либо мы будем жить с ГОКом и смогом и медленно умирать, либо не позволим этого, как не позволили глумиться над своей землёй Красноярск, Братск, Омск, Глазов и другие смелые города!»

Напомним, уже вторую неделю участники движения «Стоп-ГОК» проводят пикеты на улицах города, в том числе собираются с плакатами под окнами здания главного управления лесами Челябинской области. Общественники требуют от чиновников отменить ранее принятое решение о переводе лесов из статуса защитных в эксплуатационные, на основании чего стало возможно строительство горно-обогатительного комбината в томинских лесах.

Отметим, сегодня прошел также одиночный пикет активиста «Стоп-ГОКа» под окнами областного правительства. Участник акции требовал прекратить гонения на противников Томинского ГОКа, припомнив вчерашние обыски в квартирах и офисах активистов движения.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 20.10.17

Общественно опасны: адептов секты, доведших послушницу до психоза, отправили в СИЗО . / Глава южноуральского села «отправил в игнор» судью и прокурора. / Южноуральский полицейский, нагло обворовавший старушку, предстанет перед судом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»