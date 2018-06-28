Вину за поджог на территории Томинского ГОКа пытаются свалить на одного из лидеров протестного движения

В ходе суда над активистом «СтопГОКа» Гамилем Асатуллиным главным инициатором поджога попытались представить члена координационного совета движения Василия Московца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчера в Сосновском районном суде прошло очередное заседание по делу активиста движения «СтопГОК» Гамиля Асатуллина и жителя муниципалитета Евгения Медведева, обвиняемых в хулиганстве из политических побуждений.

Напомним, инцидент произошел осенью 2017 года на строительной площадке Томинского горно-обогатительного комбината. Сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом ГУ МВД по Челябинской области совместно с УФСБ и бойцами СОБРа задержали 43-летнего активиста «СтопГОКа» Гамиля Асатуллина. Как позже рассказал Асатуллин, с ними связался Евгений Медведев, предложив провести на охраняемую территорию и в качестве показательной акции поджечь вязанку дров.

Примечательно, что на протяжении всех действий южноуральцев силовики не предпринимали попыток помешать им, а снимали все на видеокамеру. Впоследствии Асатуллина заключили в СИЗО. Его «подельника» задержали лишь несколько дней спустя, после того, как в СМИ и среди эко-активистов стали настойчиво говорить о том, что силовики не особенно стараются искать второго участника «набега», и высказывать предположения, что мужчина был провокатором и действовал совместно с полицией. Позднее движение «СтопГОК» публично обвинило Медведева в провокации.

По словам адвоката Асатуллина Андрея Лепехина, обвинение активиста в поджоге и хулиганстве строится на показании одного человека – оперуполномоченного центра «Э». Именно он оказывал на Ассатулина давление, заставлял отказаться от услуг юриста и дать показания о причастности к «набегу» Василия Московца – в качестве «организатора». Однако активист, в конечном счете, отказался оговаривать своего товарища, и Московец проходит по делу в качестве свидетеля защиты.

Как раз его, а также жену Гамиля Асатуллина Марию и допрашивали в ходе вчерашнего судебного заседания. «На сегодняшнем судебном заседании о поджоге на Томинском ГОКе у меня сложилось четкое впечатление срежиссированного спектакля», – написала челябинка сразу после суда в социальных сетях.

Позднее Мария Асатуллина поделилась подробностями заседания. «В зале был мужчина по виду похожий на сотрудника полиции, – написала она. – Он ни с кем не общался, а сидел за спинами обвиняемых, облокотившись на спинку их скамьи. Когда Московец ответил на все вопросы Медведева, последний, не удовлетворенный ответами, ходатайствовал об оглашении аудиозаписей, которые сам Медведев скрытно вел, когда общался с активистами движения «СтопГОК». Хочу сказать, что сами записи отрывочны. Отсутствуют как раз те, где Медведев выступает инициатором поджога. В заключении эксперта так прямо и говорится: инициатор – Медведев. Адвокат Лепехин возражал, но ходатайство было удовлетворено. После прочитанного Медведев задал дополнительные вопросы. Получив ответы, сел и успокоился. Как я думаю, молчаливый мужчина был сотрудником Центра «Э», приехавший проследить, чтобы все шло, как запланировано. После перерыва в судебном заседании он в зале уже не появился».

Следует отметить, что в представленных в судебном заседании Василий Московец отрывках аудиозаписей, действительно, допускал достаточно радикальные высказывания. И, будучи вырваны из контекста, как на замедлил указать сам Московец во время их оглашения, они представляли его сторонником проведения неких «силовых» акций, направленных против Томинского ГОКа. Хотя, по сути, в зачитывавшихся обрывках один из лидеров эко-активистов говорил лишь о необходимости более массового сопротивления незаконному, по его убеждению, строительству, а также о возможности использования средств самозащиты в случае нападений со стороны охраны компании, уже не раз демонстрировавшей агрессию, в том числе избивая активистов и уничтожая их имущество (к слову, по этим фактам полиция так до сих пор и не обозначила свою позицию).

Так или иначе, на вчерашнем заседании Сосновского районного суда была предпринята очередная попытка перевести одного из лидеров сопротивления строительству Томинского ГОКа из разряда свидетелей в разряд обвиняемых. Хотя бы в моральном плане представив его главным зачинщиком и провокатором акции с поджогом.

В конце заседания судья высказал намерение вернуть уголовное дело в прокуратуру для устранения нарушений УПК. Почему такая мысль пришла ему лишь после 11-го заседания, остается загадкой. Но Гамиль Астуллин и его адвокат заявили, что сами намеревались обратиться к суду с аналогичным ходатайством. Решение по этому вопросу должно быть принято сегодня.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.06.18

В Кыштыме сотрудники почтамта восемь лет обворовывали предприятие. / Горожанин, устроивший стрельбу в центре Копейска, отправится в колонию на 13 лет. / В южноуральском ЗАТО бывший экзаменатор ГИБДД ответит в суде за взятку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»