Общественники в меньшинстве: в Челябинске, наконец, сформировали рабочую группу по вопросам охраны окружающей среды

В Челябинске, наконец, сформировали рабочую группу по вопросам охраны окружающей среды.

Напомним, вопрос о создании группы был поднять после первой встречи ВРИО главы города Владимира Елистратова с широкой общественностью. Разговор получился неудачным: челябинцы не захотели слушать про Париж и верить, что экологическая ситуация в городе улучшилась.

Поскольку экологические проблемы обострились до предела, чиновник согласился продолжить общение с горожанами, но «не в таком формате». Так и возникла идея создать рабочую группу. Состав не могли утвердить в течение двух месяцев. И вот накануне конкурса на пост главы Челябинска (он состоится 22 февраля) Владимир Елистратов подписал распоряжение о создании группы. В ее состав вошли 12 человек: сам Елистратов, два его подчиненных, два представителя Минэкологии, по одному представителю от Росприроднадзора, Роспотребнадзора и Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и четыре общественника.

Напомним, сначала речь шла о восьми представителях общественности, потом их список попросили сократить список до пяти-шести, наконец, оставили четверых: Надежду Вертяховскую, Дмитрия Закарлюкина, Андрея Костенко и Игоря Кривченко.

ВРИО главы города категорически отказался включать в группу своего конкурента на выборах мэра Василия Московца, сославшись на то, что он находится под следствием (напомним, сразу после того, как Московец завил о намерении принять участие в конкурсе на должность главы Челябинска, его обвинили в подстрекательстве к поджогу площадки Томинского ГОКа, а в начале февраля – в подстрекательстве к совершению умышленного уничтожения и повреждения чужого имущества).

Тем не менее, мысли о Московце, похоже, не покидают чиновников ни на минуту, иначе чем можно объяснить тот факт, что в документе, подписанным Елистратовым и Крехтуновым, Закарлюкин значится Василием Викторовичем, хотя на самом деле его зовут Дмитрий Викторович.

«Мы договорились, что за нами ещё одно место, и мы сможем вводить в состав группы одного представителя от общественников по согласованию», – прокомментировал ситуацию Андрей Костенко.

Первое заседание рабочей группы должно состоятся в начале марта.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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