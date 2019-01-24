«Что у вас с порядочностью?» Общественники обвиняют чиновников Челябинска в саботаже

Чиновники администрации Челябинска пытаются затянуть создание рабочей группы по вопросам состояния атмосферного воздуха и заболтать экологические проблемы. Об этом заявил активист общественного движения «Челябинск, дыши!» Андрей Костенко.

«Меня реально поражает способность наших чиновников любое, даже самое прекрасное начинание, довести до какого-то абсурда, граничащего с … пожалуй, я воздержусь от дальнейших оценок, а расскажу всё по порядку. Когда мы предлагали создать рабочую группу по проблемам экологи, то предполагали, что это будет, пусть и не формальное, но довольно широкое объединение чиновников, депутатов, контролирующих и силовых структур и общественников, основной задачей, которой было бы снятие административных барьеров и, как следствие, ускоренный режим решения проблем и поставленных задач.

Мы и вопросы подготовили такие, что и депутатам, и прокурорам нашлась бы работа по их профилю, – рассказывает Андрей Костенко. – Но ВРИО главы города Елистратов Владимир Алексеевич заверил нас, что с депутатами, прокурором и полицейским начальником у него отлаженные контакты и при необходимости всегда можно будет привлечь их в рабочую группу. И мы согласились, что начать мы действительно можем и без них. Зато договорились, что нужно привлечь в группу природоохранную прокуратуру.

По представителям от общественников нас тоже попросили пойти на уступки: вместо восьми наших представителей попросили сократить список до пяти-шести, при этом зачем-то подключив Общественную палату. Всё это я рассказываю для того, что бы вы понимали, что мы готовы идти на любые разумные компромиссы, лишь бы это было на пользу делу. Таким образом, мы согласовали с Елистратовым список чиновников и должностных лиц, которые должны войти в рабочую группу. Мы уменьшили состав общественников с восьми до пяти. Мы подготовили список первоочередных вопросов. Мы организовали сбор подписей по запрету использования реагентов. Мы ждали, когда в администрации решат все организационные вопросы, выйдут с нами на связь и обговорят дату заседания рабочей группы».

Разумеется, общественникам никто не позвонил, и им пришлось самим «вызванивать» чиновников. И тут выяснилось, что рабочей группой теперь занимается исполняющий обязанности заместителя главы Челябинска по городскому хозяйству Евгению Крехтунову.

«По какой причине Владимир Алексеевич (Елистратов) решил устраниться от личного участия в создании рабочей группы, нам не объяснили, но даже людям не искушённым в бюрократических играх, понятно, что это перепоручение заму – явное понижение статуса планируемого мероприятия. Телефонный разговор с Крехтуновым не заладился с самого начала, – продолжает Андрей Костенко. – Вместо конкретных предложений по организации он предложил нам ещё сократить список общественников до двух-трёх человек, да и вообще постоянно ссылался на то, что он не в курсе происходящего, что лично у меня вызывало недоумение: а как же тогда этот человек собирается организовывать рабочую группу? Да и вообще, разве можно считать допустимым, когда чиновники каждый раз нарушают договоренности, ссылаясь на свою неосведомленность о предыдущих договоренностях? Так и хочется спросить, а что у людей при должностях с порядочностью?

Подведем промежуточные итоги. Уклонение Елистратова от организации рабочей группы фактически ставит под угрозу срыва создание рабочей группы. Перепоручение организации рабочей группы заму Крехтунову понижает статус мероприятия, а так же лишает контактов с правоохранительными органами, прокуратурой и депутатами всех уровней, которые гарантировал лично Владимир Алексеевич. Сокращение списка общественников и подключение симуклякров в виде Общественной палаты, превращает рабочую группу из действенного инструмента в площадку для забалтывания экологических проблем города.

Выходом из сложившейся ситуации может быть лишь возвращение к нормальному диалогу между властями и общественниками. Елистратов просто обязан лично довести до реализации свои обещания и создать рабочую группу, заседание которой должно состоятся буквально в кратчайшие сроки, не дожидаясь очередного затянувшегося смога в условиях НМУ и массового похода граждан к нему на приём».

Отметим, что наблюдатели еще на первом этапе переговоров общественности с ВРИО главы города Елистратовым, анализируя поведение чиновников, пришли к выводу: чиновники не собираются ничего решать (тем более, у них нет влияния на тех, кто реально загрязняет воздух), а лишь создают видимость, чтобы нивелировать общественный протест и затянуть ситуацию. Дело в том, что постоянно митингующие и возмущающиеся горожане существенно снижают шансы Владимира Елистратова стать мэром, а Бориса Дубровского – остаться губернатором.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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