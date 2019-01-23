«Черные птицы» губернатора Дубровского: как события конца 2018 года повлияли на предвыборную кампанию

Эксперты оценили, как события, произошедшие на Южном Урале в конце 2018 года, повлияли на шансы Бориса Дубровского остаться губернатором Челябинской области еще на один срок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Лаборатория социально-политических коммуникаций Института философии и права УрО РАН опубликовала сегодня результаты исследования «Сценарии и риски губернаторской кампании в Челябинской области 2019 года».

О плюсах и минусах губернатора Дубровского читайте здесь

Один из разделов доклада посвящен главным событиям последних двух месяцев 2018 года и их влиянию на предвыборную кампанию действующего губернатора.

«Несмотря на старт кампании Дубровским и его постоянное присутствие в СМИ, декабрь сложился для губернатора не лучшим образом. Дубровский не формировал повестку, из-за чего она наполнилась негативными событиями: ухудшением экологии в Челябинске и штурмом мэрии, обыском в «Красном и Белом» и трагедией в Магнитогорске», – отмечают эксперты.

1) Обрушение дома в Магнитогорске

Трагедия в Магнитогорске стала настоящим «черным лебедем» для Дубровского и одновременно стресс-тестом для него. Сам губернатор в целом отработал тему без особых нареканий (до момента конфликта с требующими переселения жильцов из всего дома): был на месте трагедии с самого начала и до конца.

Эксперты полагают, что в сравнении с «Зимней вишней», отработка ситуации в Магнитогорске велась на высоком уровне. Хорошие оценки работа получила и в администрации президента РФ. Однако на этом фоне в отношении Виктора Рашникова была организована серьезная компрометирующая кампания, в ходе которой задействовались типичные контрэлитные шаблоны.

Эксперты не исключают, что тема отношения к магнитогорцам ММК, где Дубровский работал до января 2014 года, может быть использована и в предвыборной кампании.

Кроме того, с самого начала не удалось разбить версию о теракте: она обсуждалась в пабликах Магнитогорска сразу после трагедии. И последующие заявления, якобы, террористов только усилили ее.

Наконец, конфликт Дубровского с инициаторами переселения всех жителей данного дома, в который в дальнейшем вмешался президент, также не может быть записан ему в плюс.

2) Обыски в «Красном и Белом»

Обыски в «Красном и Белом» стали первой «черной ласточкой» накануне магнитогорской трагедии. Они сорвали позитивную новогоднюю повестку, оказав демотивирующее действие: вместо позитивного сигнала жители получили под Новый год сигнал негативный. Дубровский по понятным причинам тему обысков никак не комментировал. Его молчание имело два следствия. Во-первых, Дубровский показал, что не способен никаким образом защитить челябинский бизнес. Во-вторых, у него не выстроены отношения с силовиками, а, значит, подобные «черные лебеди» от них могут «прилететь» в любой момент.

3) Назначение Бурматова куратором губернаторской кампании по линии «Единой России»

Назначение Владимира Бурматова куратором губернаторской кампании и кампании по выборам районных депутатов Челябинска было воспринято умеренно положительно.

Во-первых, Владимир Бурматов сменил Квитку, чья манера общения нравилась далеко не всем. Во-вторых, Бурматов считается одним из эффективных электоральных управленцев, делающих ставку на личные контакты с населением, и сумевшим поддерживать свои рейтинги в межвыборный период на хорошем уровне. Впрочем, его степень влияния на кампанию пока оценивается как не слишком высокая.

4) Вступление Дубровского в «Единую Россию»

Неожиданное вступление Дубровского в «Единую Россию» вызвало у экспертов недоумение.

По одним версиям, это было сделано, чтобы не допустить ближайшего снятия, по другим версиям, эта история не должна была получить огласку. Некоторые полагают, что речь идет об аппаратном усилении Дубровского, нацеленном на утверждение его кандидатуры президентом. Однако вступление в партию сужает круг возможностей по выдвижению на выборах, делая нелогичными варианты с самовыдвижением и бессмысленным принятие соответствующей поправки в региональное законодательство.

Прямая ассоциация «Единой России» с Дубровским с электоральной точки зрения несет только минусы: ни партия не добавляет Дубровскому очков, ни он ей, так что в перспективе это грозит взаимным обрушением рейтингов.

5) Штурм администрации города Челябинска активистами / «Марш матерей»

Штурм администрации стал беспрецедентным случаем в масштабах России. Подобные мероприятия назывались «принудительным диалогом с администрацией» и практиковались в далеких 90-х.

Инициаторы данного мероприятия показали, что могут малыми ресурсами «взорвать» ситуацию, решая тем самым проблему снижения численности участников митингов.

Скандал пролонгировали неудачные комментарии ведущих телеканала «Россия». Эксперты полагают, что ВРИО главы Челябинска Елистратову и медийщикам частично удалось снять напряжение, сумев задать удобный формат разговору. Однако Елистратов нивелировал свои действия заявлением о том, что экология в Челябинске лучше, чем в Париже. В дальнейшем активисты сохраняли себя в повестке, проведя «Марш матерей», который привлек большое внимание прессы, в том числе и зарубежной. Успех данных мероприятий вдохновит их организаторов на продолжение протестной уличной активности, считают исследователи.

Дубровский и руководители города показали, что не умеют справляться с подобными ситуациями.

6) Работа Дубровского с экологической повесткой: внесение предложения на Госсовете о квотировании вредных выбросов

Внесение закона о квотировании показало, что Дубровский работает с экологической повесткой. Однако пока все ограничивается «бюрократическими процедурами» с неясной перспективой исполнения. Эксперты отмечают, что закон о квотировании фактически дублирует существующие нормативы на вредные выбросы, а поэтому непонятно, как закон будет работать. Челябинская область выступает площадкой для апробации этого закона. Однако летом уже был принят аналогичный региональный закон, согласно которому предусмотрены льготы для предприятий, на которых реализуются природоохранные мероприятий.

В результате закон не работает, к улучшению реальной экологической ситуации его принятие не привело, промышленники делают то, что хотят, а губернатор не может пойти наперекор им, и все это понимают. Поэтому эксперты скептически относятся и к новому закону.

Не слишком спасает ситуацию и штраф, выписанный Росприроднадзором ООО «Мечел-Коксу», несмотря на то, что губернатору удалось частично присвоить себе эту заслугу. В перспективе действия Росприроднадзора в Челябинской могут принести немало «сюрпризов» действующей власти.

7) Встреча Рашникова и Путина, вручение Дубровскому ордена Дружбы

Данные события стали сигналом о переговорном процессе по поводу будущего Дубровского и Челябинской области на самом высшем уровне. Однако результаты этого процесса неизвестны, что «подвешивает» Дубровского в ситуации неопределенности. К тому же вручение орденов в бюрократических традициях часто означает скорую отставку. В любом случае, чем дальше откладывается решение по Дубровскому, тем больше это ослабляет его позиции.

8) Отъезд из Челябинской области политтехнологов из группы «Полилог»

Осенью в Челябинской области работали политтехнологи из компании «Полилог», сотрудничающей с администрации Президента РФ. Оценка целей их пребывания в территории экспертами расходится: от ознакомления с ситуацией до укрепления рейтинга Дубровского накануне принятия решения о его переназначении. Некоторые эксперты полагают, что их целью было «отсрочить» принятие решения по Дубровскому на 2019 год, соответственно, вся PR-кампания Дубровского была сделана в расчёте на лиц, принимающих решения в АП РФ. По мнению экспертов, Дубровский совершил попытку усилиться за счет контракта с околокремлевской консалтинговой компанией. Их отъезд из региона был воспринят как сбой в работе политической системы Челябинской области.

9) Назначение выборов мэра Челябинска на февраль, поддержка губернатором кандидатуры Елистратова

Накануне принятия решения о поддержке своей кандидатуры президентом РФ и старта выборной кампании, губернатор запускает серьезный политический процесс в областном центре, где его позиции явно ослаблены. Фактически создается прямая возможность для оппозиции включаться в данный процесс, формировать общественное мнение, продолжать накачку негатива. Непрозрачная и не вызывающая доверие у населения процедура, неизвестный и явно не пользующийся популярностью кандидат не оставляют шансов для другого развития событий. Очевидно, что при снятии Тефтелева последствия процесса переназначения главы города не были просчитаны. Процесс идет без должного информационного сопровождения. Позиции Дубровского в результате этого могут только ослабляться.

10) Агитационная кампания Дубровского

На ноябрь и декабрь пришлось усиление агитационной кампании Дубровского. Было выпущено несколько собственных газет, про Дубровского также говорилось и в газете Бурматова. Активизирована работа со СМИ в популистском ключе. В середине декабря в Челябинске были размещены баннеры с поздравлением от имени Дубровского с Днем Конституции. В целом можно наблюдать, что информационное присутствие Дубровского серьезно усилилось и выглядит оно органично. Некоторые из экспертов утверждали, что активная работа привела к повышению рейтинга губернатора на 5%. Если это так, то это может считаться неплохим результатом для Дубровского с учетом количества событий, которые оказывают негативное влияние на положение его дел. Однако есть сомнения в том, что Дубровскому удастся переломить негативный тренд, связанный с формированием его имиджа.

Справка «Нового Дня»:

С 12 декабря 2018 года по 12 января 2019 года Лаборатория социально-политических коммуникаций Института философии и права УрО РАН проводила серию экспертных интервью на территории Челябинска и Челябинской области, а также несколько интервью в режиме конференцсвязи. В исследовательскую группу вошли заведующий Лабораторией социально-политических коммуникаций ИФП УрО РАН Александр Белоусов и политический консультант, кандидат политических наук Денис Алешин.

Темой исследования стали предстоящие в сентябре 2019 года выборы губернатора Челябинской области. Всего в опросе приняли участие 27 экспертов – политиков, журналистов и редакторов СМИ, политологов, политтехнологов, представителей власти и политических партий, депутатов городской Думы Челябинска и др.

Челябинск, Светлана Намская

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