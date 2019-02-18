В России ввели единые «политические» KPI для федеральных и региональных чиновников. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Key Performance Indicators – ключевые показатели деятельности по уровню доверия власти (президенту и губернаторам) было решено для глав регионов еще в ноябре. Теперь эта практика распространится и на вице-губернаторов по внутренней политике, причем требования для регионалов и для внутриполитического блока Кремля едины по двум критериям из шести – показателю доверия президента и индекс поддержки губернатора населением.

«Например, если речь идет о расселении ветхого жилья, то для внутриполитического блока важно не количество расселенных квадратных метров, а число людей, которым предоставили новое жилье. Чем больше людей переселили, тем выше уровень доверия, – цитирует РБК свой источник, рассказавший как можно достичь KPI в различных ситуациях. – Если говорить о вывозе мусора, то для экономических подразделений регионов важно количество вывезенного мусора, а для внутриполитического блока – сколько мусора, наоборот, еще не вывезли».

Отдельно вводятся KPI по выборам: будут учитываться результат кандидата от власти или партии власти по итогам кампании, легитимность выборов, уровень явки. Так, на губернаторских выборах кандидат от партии власти должен одержать уверенную победу в первом туре при явке не менее 30%. При этом нагонка цифр не приветствуется.

Уровень легитимности выборов собираются оценивать по данным соцопросов: например, по соотношению числа граждан, положительно и отрицательно ответивших на вопрос о том, верят ли они в честность избирательной кампании. Кроме того, поставлена задача не допускать перерастания социальных протестов в политические. Руководители регионов и их замы должны уметь вовремя реагировать и решать социальные проблемы, пока они не вышли из-под контроля, вести разъяснительную работу по возникающим проблемам, уметь работать с соцсетями.

В Челябинской области управлением внутренней политики с 2016 года руководит Виталий Шиков. Подразделение наряду с управлением пресс-службы и информации, а также управлением общественных связей входит в аппарат губернатора и правительства региона, возглавляемое Евгением Голицыным.

По мнению экспертов, этому блоку пока нечем похвастаться: губернатор Борис Дубровский теряет позиции. Например, в рейтинге влияния глав субъектов РФ, составленном АПЭК, он переместился с 31 места в декабре 2018 года на 34-е в январе 2019.

Внутри региона, по различным оценкам, «рейтинг Дубровского колеблется в пределах 20% (по мнению представителей команды Дубровского – 35%). В Челябинске ситуация с рейтингом близка к катастрофичной, антирейтинг превышает рейтинг», – отмечают в Лаборатории социально-политических коммуникаций Института философии и права УрО РАН, добавляя: Челябинскую область, помимо губернаторских выборов, впереди ждут две крупных выборных кампании: выборы в Законодательное Собрание 2020 года и выборы в Государственную Думу 2021 года. Уже на выборах 2016 года при Дубровском результаты серьезно просели по сравнению с 2011 годом: процент «Единой России» снизился с 49% до 38%, а явка упала с 59% до 44%. При продолжении данной тенденции в 2020 – 2021 годах результаты партии власти могут опуститься до 30% при дальнейшем падении явки.

При этом, слабое освещение деятельности Дубровского отмечают практически все эксперты: ему вменяют отсутствие достижений, отсутствие перспектив и неумение решать возникающие проблемы. Возникает ощущение накопления проблем, отсутствия перспектив и пр. «Дубровский даже не смог стать «заводчанином», «промышленником», не сумел выгодно преподать промышленное развитие региона – эти параметры обнулились экологической проблематикой, поскольку «забота о заводах ведется в ущерб людям», подчеркивают аналитики.

Москва, Игорь Юров

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