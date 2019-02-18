От губернатора Дубровского ждут заявления об отставке

В ближайшее время может быть объявлено об отставке губернатор Челябинской области Бориса Дубровского. Такая информация со ссылкой на некие источники распространяется в Telegram.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», срок губернаторских полномочий Дубровского истекает в сентябре 2019 года. Он уже заявил о желании баллотироваться на второй срок и даже вступил в партию «Единая Россия», которая пообещала поддержать неофита.

Однако до сих пор неизвестно, какое решение принято по Челябинской области в Кремле: в последние месяцы регулярно появлялась информация о рассмотрении на губернаторский пост той или иной кандидатуры на фоне снижения рейтингов Дубровского.

По словам источников, заявив об отставкеЮ южноуральский губернатор поставит перед президентом вопрос о доверии. А дальше предполагается витиеватая схема: Дубровского, якобы, должны назначить исполняющим обязанности губернатора, сообщает Znak.com, и в этом статусе он пойдет на выборы.

Как подобный финт должен поднять уровень доверия электората, пока непонятно. Между тем, в администрации президента РФ заявляют, что решение по Челябинской области еще не принято.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 18.02.19

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