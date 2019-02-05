Борис Дубровский теряет влияние – рейтинг единоросса

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский теряет позиции. Такой вывод можно сделать из рейтинга влияния глав субъектов РФ по итогам января 2019 года.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейтинг составляет Агентство политических и экономических коммуникаций.
«В январе 2019 года дополнительно возросло значение антикоррупционных мероприятий федеральных властей как фактора, формирующего уровень влияния глав регионов. Кроме того, на позиции губернаторов оказали воздействие претензии к работе коммунальных служб, скандалы в бюджетных учреждениях, а также реализация крупных проектов в транспортной и социальной сфере при поддержке федерального центра и ротация в руководстве региональных отделений «Единой России»», – отмечается в комментариях к рейтингу.
Чем вызвано понижение конкретно Бориса Дубровского, авторы исследования не пояснили. Тем не менее, губернатор Челябинской области опустился с 31 места в декабре на 34 по итогам января.
Напомним, генеральный директор Агентство политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов является членом Высшего совета партии «Единая Россия».
Челябинск, Светлана Намская
Челябинск. Другие новости 05.02.19
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