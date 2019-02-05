Борис Дубровский теряет влияние – рейтинг единоросса

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский теряет позиции. Такой вывод можно сделать из рейтинга влияния глав субъектов РФ по итогам января 2019 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейтинг составляет Агентство политических и экономических коммуникаций.

«В ян­ва­ре 2019 года до­пол­ни­тель­но воз­рос­ло зна­че­ние ан­ти­кор­руп­ци­он­ных ме­ро­при­я­тий фе­де­раль­ных вла­стей как фак­то­ра, фор­ми­ру­ю­ще­го уро­вень вли­я­ния глав ре­ги­о­нов. Кро­ме того, на по­зи­ции гу­бер­на­то­ров ока­за­ли воз­дей­ствие пре­тен­зии к ра­бо­те ком­му­наль­ных служб, скан­да­лы в бюд­жет­ных учре­жде­ни­ях, а та­к­же ре­а­ли­за­ция круп­ных про­ек­тов в транс­порт­ной и со­ци­аль­ной сфе­ре при под­держ­ке фе­де­раль­но­го цен­тра и ро­та­ция в ру­ко­вод­стве ре­ги­о­наль­ных от­де­ле­ний «Еди­ной Рос­сии»», – отмечается в комментариях к рейтингу.

Чем вызвано понижение конкретно Бориса Дубровского, авторы исследования не пояснили. Тем не менее, губернатор Челябинской области опустился с 31 места в декабре на 34 по итогам января.

Напомним, генеральный директор Агентство политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов является членом Высшего совета партии «Единая Россия».

Челябинск, Светлана Намская

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