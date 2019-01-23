Прыгнуть выше головы: эксперты назвали условия для победы Дубровского на выборах

Чтобы удержаться в кресле губернатора Челябинской области еще на один срок, Борису Дубровскому придется прыгнуть выше головы. Такой вывод можно сделать из исследования «Сценарии и риски губернаторской кампании в Челябинской области 2019 года», опубликованного сегодня лабораторией социально-политических коммуникаций Института философии и права УрО РАН.

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Как передает корреспондент РИА «Новый День», один из разделов доклада посвящен возможным сценариям избирательной кампании.

«В ходе кампании существует несколько развилок, от которых зависит их сценарии и результат», – отмечают авторы исследования.

Развилка №1: утверждение кандидатуры Дубровского президентом / смена губернатора Челябинской области

Вероятность: 50% / 50%

Основная интрига, определяющая ход кампании состоит в решении, которое будет принимать президент по кандидатуре Дубровского. Недопуск Дубровского администрацией президента РФ и самим президентом – главная ставка политических сил, играющих на его ослабление. Возможность недопуска на данный момент представляется выше, чем возможность выдвинуть и зарегистрировать против него сильного кандидата или реализовать «владимирский сценарий», когда кампанию выигрывает кандидат-статист. После утверждения Дубровского ответственность за исход кампании будет разделена вышестоящими структурами, что будет затруднять реализацию других сценариев. По этой причине кампания против Дубровского будет наиболее активно вестись в доэлекторальный период – до мая 2019 года.

Шансы на утверждение Дубровского значительно снижает его высокий антирейтинг. Однако главная проблема – не антирейтинг сам по себе, а то что его вызывает: неспособность Дубровского контролировать ситуацию, нехватка личного ресурса для решения проблем.

В ситуации, когда в стране растет уровень протестных настроений, от губернаторов все больше требуется не просто достижение элитного консенсуса, но контроль за протестными действиями. В новой реальности губернаторы должны быть больше политиками, причем политиками публичными, нежели управленцами. Дубровский как публичный политик не состоялся, что показывает даже последняя ситуация в Магнитогорске.

Челябинскую область впереди ждет две крупных выборных кампании: выборы в Законодательное Собрание 2020 года и выборы в Государственную Думу 2021 года. Уже на выборах 2016 года при Дубровском результаты серьезно просели по сравнению с 2011 годом: процент «Единой России» снизился с 49% до 38%, а явка упала с 59% до 44%. При продолжении данной тенденции в 2020 – 2021 годах результаты партии власти могут опуститься до 30% при дальнейшем падении явки. Вступление Дубровского в «Единую Россию» также будет способствовать данной тенденции. Впрочем, Дубровский и его команда так же осознают, что их главные риски – на этапе назначения. И именно в связи с переназначением активизирована на столь раннем этапе электоральная кампания.

Развилка №2: выдвижение сильных кандидатов против Дубровского / участие в выборах статистов

Вероятность: 10% / 90%

Основные кандидаты

Этап выдвижения контролируется Дубровским и его командой в гораздо большей степени. Политическая поляна в Челябинской области зачищена. Единственный сильный соперник, которого называют эксперты – Валерий Гартунг. Однако, вероятнее всего, он не станет принимать участие в губернаторской гонке.

Во-первых, главный актив Гартунга – ЧКПЗ – делает его зависимым от областных властей.

Во-вторых, Гартунг болезненно проиграл кампанию по одномандатному округу №191 в Государственную Думу в 2016 году, считаясь ее фаворитом. Эксперты уверены, что он не может позволить себе проиграть второй раз подряд, тем более, что административный ресурс на губернаторских выборах будет задействован в гораздо большей степени.

Сам Гартунг заявил об отказе участвовать в губернаторских выборах, но это не означает, что он окончательно сошел с выборной сцены. Гартунг сохраняется в качестве потенциально сильного конкурента.

Вопрос о кандидатуре от «Справедливой России» остается открытым. Однако если в ходе развития политической ситуации произойдет сбой, выдвижение Гартунга станет серьезной заявкой на победу.

При тех негативных тенденциях, которые складываются вокруг Дубровского, и при том результате, который он показал на последних выборах (36%) Гартунг имеет все шансы вывести выборную ситуацию во второй тур. В связи с этим его неучастие в выборах становится принципиально важным для Дубровского. Это дает ему возможность для заключения новых договоренностей с губернатором.

Наиболее вероятной кандидатурой от ЛДПР является Виталий Пашин. Его показатели при активной кампании могут варьироваться от 15% до 30%.

ЛДПР набрала на выборах в Государственную Думу по Челябинской области чуть меньше 17%, это базовый процент Пашина. Как представитель Челябинска он может увеличить свои результаты за счет протестных настроений в областной столице. Однако, судя по тому, как ведет себя ЛДПР в процессе назначения мэра Челябинска, кампания Пашина может иметь договорной характер и быть направлена на получение результата меньшего, чем процент ЛДПР на выборах 2016 года.

У КПРФ на данный момент нет сильного и даже какого-то определенного кандидата. Наиболее вероятным кандидатом называют Константина Нациевского, рассматриваются также и другие варианты, вплоть до приглашения кандидатов из Москвы.

Перспективы кандидата от КПРФ пока предсказать сложно. С одной стороны, из всех парламентских оппозиционных партий коммунисты набрали в 2016 году самый низкий процент – 12%. С другой стороны, на президентских выборах процент Грудинина был вторым после Путина – 13%, к тому же в целом наблюдается «полевенее» настроений.

Некоторые эксперты называли сильным кандидатом сенатора Ирину Гехт, но она как системный игрок вряд ли пойдет на выборы.

Внесистемные кандидаты

На выборах эксперты прогнозируют попытки зарегистрироваться разного рода внесистемных игроков: от простых новичков до лидеров протестных движений. Их мотивация может быть самой разнообразной: от стремления ослабить (или даже победить) губернатора до банальной засветки. Дополнительной стимуляцией к выдвижению служат предстоящие в 2020 году выборы депутатов Законодательного Собрания, а также выборы в Государственную Думу 2021 года.

Наибольшую угрозу Дубровскому представляют кандидаты от внесистемной оппозиции, например, Василий Московец.

Эксперты считают, что их шансы пройти муниципальный фильтр стремятся к нулю. Однако их политические действия, связанные с выдвижением и «непрохождением» муниципального фильтра, могут снижать доверие к процедуре выборов и авторитет власти. Если им удастся выставить областные власти и лично Дубровского как виновника недопуска таких кандидатов, это может послужить базой для сценариев «опрокидывающего голосования» и попыток довести ситуацию до второго тура.

Однако не исключены варианты, когда неумелое управление данными процессами просто понизит явку. Соответственно, со стороны власти имеет существенное значение управление процессом выдвижения кандидатов и прохождения ими муниципальных фильтров.

Технологические кандидаты

Со стороны власти вполне вероятны варианты выдвижения и, возможно, регистрации технологических кандидатов. При этом могут преследоваться самые разнообразные цели: от размывания протеста до создания ложных угроз.

Однако если в процессе выдвижения и регистрации кандидатов выяснится, что известные внесистемные политики не имеют возможность пройти муниципальный фильтр, зато это легко дается малоизвестным техническим кандидатам, это повлияет на доверие к выборам и их результатам.

Фактически безальтернативность Дубровского – один из главных аргументов в его пользу, что повышает его шансы не только на успешное прохождение выборной процедуры, но и на принятие решения о его поддержке администрацией президента РФ.

Развилка №3: второй тур губернаторских выборов / победа Дубровского в первом туре

Вероятность: 30% / 70%

Эксперты оценивают вариант второго тура как маловероятный – прежде всего из-за политической апатии электората. Основная причина невозможности второго тура, по их мнению, кроется в отсутствии сильного альтернативного кандидата.

Тем не менее, авторы исследования оценивают возможность второго тура как вполне вероятную. Во-первых, эксперты отмечают, что тенденция на снижение электоральных показателей власти в регионе имеется.

Во-вторых, на данный момент рейтинги Дубровского не дотягивают до показателей, которые позволяют говорить о маловероятности второго тура – ни 35% (рейтинг Дубровского по оценке его команды), ни тем более 20% (оценка экспертов) такими показателями не являются.

В-третьих, рейтинги Дубровского могут вырасти за полгода, а могут и, наоборот, понизиться, если конкуренты будут грамотно ловить его на ошибках

В-четвертых, расчёт Дубровского и его команды на то, что губернатор наберет более 50% за счет области, может не сработать. В Златоусте, Копейске и Миассе – крупнейших городах после Магнитогорска, ситуация не так однозначна. В Магнитогорске после трагедии позиции Дубровского могут также поколебаться.

В-пятых, расчёт на административные механизмы в кампании может не сработать в силу того, что оппоненты Дубровского прекрасно об этих механизмах осведомлены. Делегитимация выборов может сыграть дурную шутку с властью.

В-шестых, несмотря на элитный консенсус вокруг фигуры Дубровского, многими его участниками выборы губернатора будут восприниматься не как автоматическое продление его полномочий, а как повод передоговориться на улучшенных для себя условиях. Сейчас Дубровский в большей степени нуждается в элитном консенсусе, чем его участники в Дубровском.

В-седьмых, для оппонентов Дубровского его ослабление превратилось в личный и очень важный проект. Поэтому не следует рассчитывать на то, что они опустят руки, если поймут, что шансов на второй тур немного.

В-восьмых, кремлевскому политическому блоку нужны веские аргументы, чтобы взять на себя ответственность за кампанию Дубровского на таких исходных позициях.

Наконец, любой политический сбой, любая частичная отмена элитного консенсуса, любые случайные события, способы обрушить референдумный сценарий кампании. Соответственно, Дубровскому для победы требуется создать максимально «стерильные» условия, что будет сделать весьма непросто.

Справка «Нового Дня»:

С 12 декабря 2018 года по 12 января 2019 года Лаборатория социально-политических коммуникаций Института философии и права УрО РАН проводила серию экспертных интервью на территории Челябинска и Челябинской области, а также несколько интервью в режиме конференцсвязи. В исследовательскую группу вошли заведующий Лабораторией социально-политических коммуникаций ИФП УрО РАН Александр Белоусов и политический консультант, кандидат политических наук Денис Алешин.

Темой исследования стали предстоящие в сентябре 2019 года выборы губернатора Челябинской области. Всего в опросе приняли участие 27 экспертов – политиков, журналистов и редакторов СМИ, политологов, политтехнологов, представителей власти и политических партий, депутатов городской Думы Челябинска и др.

Челябинск, Светлана Намская

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