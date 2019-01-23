«Куда ни посмотри, всюду мрак…» Эксперты проанализировали плюсы и минусы губернатора Дубровского

Эксперты проанализировали плюсы и минусы действующего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Минусов оказалось гораздо больше.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 12 декабря 2018 года по 12 января 2019 года Лаборатория социально-политических коммуникаций Института философии и права УрО РАН проводила серию экспертных интервью на территории Челябинска и Челябинской области, а также несколько интервью в режиме конференцсвязи. В исследовательскую группу вошли заведующий Лабораторией социально-политических коммуникаций ИФП УрО РАН Александр Белоусов и политический консультант, кандидат политических наук Денис Алешин.

Темой исследования стали предстоящие в сентябре 2019 года выборы губернатора Челябинской области. Всего в опросе приняли участие 27 экспертов – политиков, журналистов и редакторов СМИ, политологов, политтехнологов, представителей власти и политических партий, депутатов городской Думы Челябинска и др. Сегодня основные итоги исследования представлены общественности.

В этой публикации РИА «Новый День» предлагает читателям анализ плюсов и минусов губернатора Бориса Дубровского с некоторыми сокращениями.

Положительные итоги Дубровского

1) Личные качества

Ряд экспертов указывает на позитивные личные качества Дубровского в следующих терминах: «приятный в общении, внимательный человек», «держит слово», «неравнодушный», «специалист с очень большими компетенциями».

2) Экономическая стабильность

Ситуацию в экономике эксперты называют стабильной: не лучше и не хуже, чем в большинстве регионов России. Высокие цены на металл делают работу металлургической промышленности стабильной. Проблема безработицы также отсутствует, хотя заработная плата остается невысокой и не соответствует статистике: при официальной средней зарплате 34 тыс рублей в месяц, реальная зарплата составляет порядка 20 тыс. По оценкам экспертов, хорошо себя чувствует машиностроение.

Между тем перерегистрация в Москве таких известных кампаний как «Красное и Белое» и «Макфа» стало плохим сигналом для бизнеса и негативно сказалось на инвестиционной привлекательности Челябинской области. Дубровский эту тему отыгрывал, но нивелировать негатив полностью не получилось. Ряд экспертов полагает, что ситуация в экономике будет ухудшаться из-за отсутствия инвестиций.

Мало кто верит, что при Дубровском что-то изменится в лучшую сторону.

3) Элитный консенсус

Эксперты не отмечают, что явных конфликтов с бизнес-элитами у Дубровского на сегодняшний день нет (если не считать тех, кто связан с экс-губернатором Михаилом Юревичем), за исключением истории с компанией «Южуралмост», в которую были вовлечены родственники генерального прокурора РФ Юрия Чайки.

Одной из наиболее заинтересованных структур в действующем губернаторе, является РМК, для которой замена губернатора несет риски при реализации проекта строительства Томинского ГОКа. Вместе с тем эксперты обращают внимание, что в элитах нет уверенности в положительном решении по Дубровскому в Кремле, в связи с чем на данный момент не многие спешат публично высказывать ему поддержку.

4) Отсутствие политических конкурентов

Главными конкурентами Дубровского считаются Юревич и Гартунг, но они не рассматриваются в качестве потенциальных кандидатов в губернаторы на выборах-2019.

Дубровский сумел зачистить политическую поляну, отмечают эксперты и полагают, что избирательная кампания пойдет по сценарию референдума, однако не исключают, что возможны неожиданные для Дубровского «сюрпризы».

5) Саммит ШОС-БРИКС и строительство ВСМ

Это два главных PR-проекта Дубровского, подающиеся как «прорыв». Федеральная составляющая позволяет Дубровскому разыгрывать карту его поддержки в Москве. Эксперты при этом подчеркивают, что губернатор рассчитывает на то, что проведение саммита ШОС сделает его незаменимым при его подготовке. Однако не факт, что этой логики будут придерживаться при принятии решения о его переназначении. Кроме того, эксперты отмечают, что для населения проведение саммита ШОС-БРИКС и строительство ВСМ не получили той же важностью, что и для чиновников, более того, вызывают вопросы в целесообразности таких трат.

Отрицательные итоги

1) Личные качества

Дубровского называют «человеком без позиции», не берущим на себя ответственность, ведущим себя не как лидер, а как рядовой чиновник, целью которого является совершить как можно меньше просчетов. В качестве подобного отсутствия позиции указывается на его невнятное позиционирование по отношению к проблеме Томинского ГОКа. Губернатор явно не любит публичность. Его называют «менеджером», противопоставляя публичным политикам, и «менеджер» в этом сопоставлении – явно негативная оценка. По мнению экспертов, Дубровский – не яркий и не харизматичный губернатор. Эксперты по-разному оценивают его способности публично выступать, чаще негативно. Целью Дубровского называют дождаться то ли переназначения, то ли перевода в Москву. Открыто звучат оценки, что Дубровского не дотягивает до того, чтобы управлять Челябинской областью – «уровень не тот».

2) Отсутствие команды

Эксперты акцентируют внимание на отсутствие у губернатора команды, отмечают слабость его кадровой политики. Такие оценки выносятся, прежде всего, в отношении политического блока, но не только него. Команду Дубровского называют безликой, безынициативной, в которой не осталось ярких личностей. Часто команда Дубровского сравнивается с командой Юревича явно не в пользу первой. Кадровые решения, принимаемые по Челябинску, называются одними из самых слабых.

3) Плохой PR

Слабое освещение деятельности Дубровского отмечают практически все эксперты. Дубровскому вменяют отсутствие достижений, отсутствие перспектив и неумение решать возникающие проблемы. В следствие этого возникает ощущение накопления проблем, отсутствия перспектив и пр. Дубровский даже не смог стать «заводчанином», «промышленником», не сумел выгодно преподать промышленное развитие региона – эти параметры обнулились экологической проблематикой, поскольку «забота о заводах ведется в ущерб людям».

Он остался чужим для Челябинска, где скорее был запрос на молодого современного руководителя, который сможет дать городу новый импульс развития. Эксперты отмечают, что Дубровский плохо «зашел» на свою должность: выборы проходили по сценарию референдума, Дубровский изначально был чужим для Челябинска, а вскоре после избрания были опубликованы ошеломляющие данные о его реальных доходах. Дубровский не смог сформировать видение развития региона, а два имиджевых проекта – ШОС и ВСМ – не способы заменить такое видение. Все это, по мнению экспертов, решающим образом сказывается на рейтинге губернатора.

4) Экологическая проблема

Проблема загрязнения воздуха в Челябинске стала региональной «пенсионной реформой» по степени негативного воздействия на власть. Она в высшей степени актуальна, и обсуждается больше, чем какая-либо другая проблема. Это не абстрактная проблема, некий манипулятивный конструкт, который удалось сформировать неким деструктивным силам, а реальная проблема, находящая подтверждение в личном опыте. Ее актуализация усиливается тем, что жители Челябинска вынуждены лично отслеживать экологическую обстановку в постоянно режиме. С экологической проблематикой коррелируют две другие важные проблемы: проблема детского здоровья и проблема оттока молодежи. Эксперты разделяют мнение, что больше всего экология бьет по детям и является весомой причиной для того, чтобы молодежь уезжала из Челябинска. Экология негативно оттеняет прочие хозяйственные проблемы Челябинска: как выразился один из экспертов, «у нас, куда ни посмотри, всюду мрак – на земле грязь, в небе копоть».

Губернатор, по убеждению экспертов, неспособен предложить общественности приемлемых способов решения проблемы, поскольку сам является ставленником промышленности: пример Магнитогорска является подтверждением тому, что и в Челябинске проблема экологии не будет решена. Экологическая проблема является серьезным ослабляющим фактором для Дубровского. Его позиции может пошатнуть и то обстоятельство, что окружающая среда была включена в 15 новых показателей эффективности губернаторов. На стержневую проблему экологии накладываются крупные события, например, строительство Томинского ГОКа и мусорный коллапс в Челябинске, придавая ей сериальный характер. Сами по себе две эти проблемы также серьезно подорвали репутацию власти в Челябинске. Проблемы ГОКа решаются силовым путем, негативно влияя на информационный фон. Мусорный коллапс лишний раз обнажил слабые позиции Дубровского в Челябинске. Важно то, что обе эти темы работают не сами по себе – рамкой для них выступает экологическая повестка. При затухании интереса к одной теме, интерес смещается к другой, так что, оказывается, невозможным решить какую-то одну проблему, не улучшив экологическую ситуацию в целом.

5) Потеря контроля над Челябинском

Ослабление позиций Дубровского в Челябинске является критическим. Проблемы Дубровского в Челябинске были предсказуемы на старте, но за время его работы губернатором не решились, а, наоборот, усугубились. Челябинску не была предложена стратегия развития, а эксперты не отметили каких-либо заметных изменений в жизни города после прихода Дубровского.

Градостроительные и прочие урбанистические инициативы не выглядят для Дубровского органично: губернатор не смог найти формулу взаимодействия с общественностью, которая удовлетворяла бы повышенные запросы челябинцев.

Экспансия «магнитогорских», которые, по словам экспертов, забрали все вплоть до похоронного бизнеса, вызвало резкое неприятие. Данную экспансию невозможно свести лишь к зачистке от «юревичевских». При Дубровском стали нарастать проблемы в городском управлении, что вылилось в итоге мусорный коллапс. Кадровая политика губернатора в отношении города вызывает множество нареканий. Предложенные им главы – выходцы из Магнитогорска, что воспринимается негативно. Они не решали городские проблемы, а, главное, не справились с критикой в свой адрес, накапливая негатив.

Увольнение Тефтелева не добавило очков Дубровскому и вызвало много нареканий, поскольку выглядело не как увольнение или наказание за плохую работу, а как повышение на должность вице-губернатора. Эксперты единодушны в оценке того, что Елистратов повторит судьбу Тефтелева. Он уже допускает грубые ошибки в работе с общественностью, став автором нескольких крылатых фраз. В любом случае увольнение Тефтелева не сняло с губернатора ответственность за ситуацию в Челябинске, поскольку мэр не выбирается, а назначается Дубровским.

Событийный ряд в областной столице складывается так, что Челябинск будет выступать постоянным источником ослабления губернатора как во время избирательной кампании, так и после нее.

Ряд экспертов оценивает ситуацию как потерю губернатором контроля над областным центром. Политическая устойчивость всего региона находится под серьезной угрозой из-за проблем с Челябинском.

6) Негативное сравнение с Юревичем как парадигма восприятия Дубровского

Дубровского постоянное сравнивают с Юревичем, причем не пользу первого. Эксперты признают, что у Дубровского по сравнению с Юревичем слабый пиар, слабая команда и меньше достижений. Основными достижениями Юревича являются порядок и развитие в Челябинске, а также «дорожная революция». Эксперты указывают, что если бы Юревич мог принять участие в выборах, то с большой вероятностью выиграл бы у Дубровского. Не удались и попытки «обнулить» Юревича, показать его популистом, который накопил долги области в отличие от хозяйственника Дубровского, который избавил регион от этих долгов.

Негативное сравнение с Юревичем, закрепившись с общественном сознании, выступает фактором постоянного снижения рейтинга Дубровского и не позволяет наращивать его популярность. Без решения проблемы сравнения с Юревичем, укрепление позиций Дубровского невозможны. Это сравнение оставляет Юревича в челябинской политике, провоцирует его на политическое присутствие и активность. А действующий губернатор по определению не может быть менее популярным, чем бывший.

7) Критически низкий рейтинг

По различным оценкам рейтинг Дубровского по области колеблется в пределах 20% (по мнению представителей команды Дубровского – 35%). В Челябинске ситуация с рейтингом близка к катастрофичной, антирейтинг превышает рейтинг.

По ряду оценок в последнее время рейтинг Дубровского мог подняться на несколько процентных пунктов из-за активизации публичной работы, однако сложно оценить, превратилось ли это повышение в тенденцию или находится в рамках статистической погрешности. Проблема низкого рейтинга – одна из главных на предстоящих выборах. При таком рейтинге риски кампании Дубровского кратно возрастают.

Высокий антирейтинг существенно повышает шансы на второй тур. Любой более или менее серьезный соперник ставит под угрозу проведение выборов в один тур. Впрочем, и без серьезных соперников угроза второго тура существует. Низкий рейтинг Дубровского может стать причиной его досрочной отставки, поскольку рейтинг первого лица области был включен в 15 новых критериев оценки деятельности губернаторов.

8) Неоднозначные позиции Дубровского за пределами Челябинска

Эксперты склоняются к тому, что команда Дубровского может переоценивать свои электоральные позиции за пределами Челябинска. К муниципалитетам, которые, как считается, однозначно дадут ему хорошие показатели на выборах относятся Магнитогорск (300 тысяч избирателей) и города «Росатома»: Озерск (74 тысячи) и Снежинск (41 тысяча), Трехгорный а также Сатка (58 тысяч), где предприятие «Магнезит» имеет успешный опыт подключения к избирательной кампании своего административного ресурса.

Но в других крупнейших городах Челябинской области – Златоусте (122 тыс), Миассе (130 тыс), Копейск (111 тыс) – ситуация не так однозначна. Также в Челябинской области имеется большое количество городов с высоким уровнем социальной напряженности, электоральное поведение жителей которых слабо предсказуемо.

9) Не способность управлять кризисными ситуациями

Одной из главных слабостей Дубровского является неспособность управлять кризисными ситуациями в регионе. Дубровский не контролирует общественное мнение, не контролирует протест, не способен справляться с негативными событиями. Это является следствием плохого PR и низкого рейтинга губернатора: у губернатора с низким уровнем доверия нет ресурсов справляться с возникающими проблемами.

Данная проблема не может быть снята в текущей избирательной кампанией, поскольку уже сейчас очевидно, что Дубровский способен выиграть ее только при «стерильном сценарии» и максимальной зачистке конкурентов. Такой сценарий не будет способствовать реальному росту популярности губернатора и законсервирует все существующие проблемы, решение которых будет отложено на потом. Избрание Дубровского снимет с него ответственность за решение накопленных проблем, а кризисные ситуации продолжат накапливаться.

Помимо вспышек протеста главная угроза накопления негатива состоит в том, что электоральная ситуация в 2020 и 2021 годах будут ухудшаться. Выборы в Законодательное Собрание и Государственную Думу будут происходить на фоне нерешившихся проблем, «бунтующего» Челябинска, низких рейтингов губернатора и власти в целом.

«Единая Россия» показала рекордные цифры падения на выборах в 2016 году (которые уже проходили при Дубровском) и нет ни одной причины, чтобы эта негативная тенденция не продолжилась в будущем.

Челябинск, Светлана Намская

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