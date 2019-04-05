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NewDayNews.ru

Пятница, 5 апреля 2019, 08:16 мск

Новости Челябинск

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Челябинские чиновники подогревают протестное движение, вытесняя общественников из центра города

Мэрия Челябинска упорно отказывается согласовывать проведение большого экологического митинга в центре города, только «подогревая» тем самым протестное движение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первоначально массовое мероприятие с целью обратить внимание населения и чиновников ( в первую очередь, врио губернатора Алексея Текслера) планировалось провести 31 марта. Но в мэрии отказали в согласовании митинга, заявив, что в указанное время на указанном месте (на Алом поле) намечено другое мероприятие. Это стандартная причина для отказа – челябинские чиновники используют всегда. Но если в предыдущие годы для подтверждения своих слов на спорные площадки отправляли хотя бы двух-трех человек, раздающих какие-нибудь листовки (что и позволяло чиновникам сказать «Мы же говорили, что занято»), то в последнее время и этим утруждаться перестали. Заявленные площадки, как правило, оказываются пусты, а обвинения во лжи, публикующиеся в соцсетях, чиновников не трогают.

Так получилось и 31 марта: в означенное время на Алом поле никаких мероприятий не проводилось.

Эко-активисты заявили, что они не намерены отступать и подали уведомление о проведении митинга 13 апреля. Им снова отказали и по той же причине: опять некто успел ранее «застолбить» площадку для проведения некоего мероприятия.

Кто и что собирается проводить на Алом поле днем 13 апреля, в мэрии сообщать категорически отказываются. Кстати, оказалось, что и сквер имени Колющенко в это время тоже занят (опять же неизвестно кем).

«Скорее всего, власти вообще не утруждают себя поиском каких-то претендентов на нужную нам площадку, просто пишут «занято» – и дело с концом», – возмущаются горожане. И предлагают подать уведомления на все выходные 2019 года.

Другие обращают к главе региона: «Уважаемый врио губернатора Текслер А.Л., вы в курсе этих нарушений? Вы обязаны навести порядок с регистрацией митингов в Челябинске и сделать этот механизм прозрачным и демократичным. Чиновники, нарушающие право общества на митинги должны быть уволены!»

Организаторы митинга не отступают: подано новое уведомление – на 14 апреля. Но на этот раз эко-общественники претендуют на площадь Революции. И заявляют уже на 2 тысячи участников, а 5 тысяч.

Между тем, из центра Челябинска начали вытеснять и организаторов небольших пикетов. После массового пикета, состоявшегося в минувшие выходные на проспекте Ленина, мэрия не согласовала аналогичные мероприятия в центре на грядущее воскресенье: выступающим за экологические права челябинцев предложили собраться в сквере имени Андреевского на перекрестке улиц Доватора и Воровского.

Напомним, аналогичная ситуация складывалась и вокруг марша матерей в конце 2018 года: мэрия упорно отказывалась согласовывать шествие на Кировке, пока возмущенные челябинцы не взяли мэрию «штурмом».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 05.04.19

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