«Привет от Путина»: в Челябинске выяснили, кто помогает мэрии «душить» общественный протест

В суде рассказали, кто в Челябинске проводит 14-часовые пикеты и не дает общественникам митинговать в центре города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все основные площадки города «авансируют» под свои акции представители пропутинского Национально-освободительного движения. Это представители движения «СтопГОК» выяснили сегодня в Советском районном суде, где началось рассмотрение административного иска экоактивистов Сергея Вахрушева и Александра Чекалина к администрации Челябинска о признании незаконным отказа в согласовании на 18 февраля шествия против строительства в десятке километров от города-миллионника Томинского горно-обогатительного комбината (учредитель – Русская медная компания).

В свое оправдание чиновники мэрии предъявили уведомление о проведении другого публичного мероприятия, поданное представителями НОД на имя главы города Евгения Тефтелева раньше, чем это сделали представители «СтопГОКа».

Мероприятие под названием «Поддержим реформы Путина. Путин наш Президент!» должно было проходить в форме пикетирования группами до 5 человек аж на восьми точках: площадки в сквере «Алое поле» на пересечении проспектов Ленина и Свердловского, а также у памятников Ленину и «Орленок», площадка в сквере имени Андреевского, площадка у памятника Курчатову, площадка танцевальной веранды и прилегающей к ней территории в парке «Металлург» имени Тищенко, площадка летней эстрады в парке имени Гагарина, площадка на пересечении улицы Энгельса и проспекта Ленина (на всех сторонах перекрестка), площадка на пересечении улицы Энтузиастов и проспекта Ленина (на всех сторонах перекрестка), площадка у дома №32 по улице Володарского. Таким образом, представители НОД аккуратно «закрыли» все перекрестки проспекта Ленина от улицы Лесопарковой до улицы Красной, прихватив основные парки и скверы.

При этом пикеты должны были проходить с 8 по 18 февраля включительно с 8:00 до 22:00. Ну, или в какой-то из моментов между 8 часами 8 февраля и 22 часами 18 февраля. Может, в НОД не определились еще окончательно на момент подачи уведомления.

Проходили ли пикеты в поддержку Владимира Путина на самом деле, теперь уже вряд ли кто вспомнит. Однако по опыту более поздних акций можно в этом усомниться. Так, в минувшее воскресенье состоялся массовый пикет экологической вахты «Не молчи!» против строительства Томинского ГОКа. Прошел он у ТК «Синегорье», хотя в уведомлении экоактивисты называли 15 адресов. В согласовании 14 точек мэрия отказала, сославшись, как обычно, на уже запланированные в этих точках массовые мероприятия. Правда, придя днем на Алое поле и к памятнику «Орленок» (обе площадки были указаны в уведомлении), активисты эковахты не обнаружили там никаких массовых мероприятий. Впрочем, возможно, и в этот раз таинственная «акция» проходила в какой-то из моментов между 8:00 и 22:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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