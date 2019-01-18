Пыль в глаза и в легкие: Челябинск сократит выбросы в пределах статпогрешности

К 2025 году совокупный объем выбросов в атмосферу должен сократиться в России на 22%, а число городов с высоким и очень высоким загрязнением воздуха – до нуля. Такие задачи обозначены в национальном проекте «Экология», паспорт которого президиум Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проекта утвердил в конце декабря.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одновременно были утверждены комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Челябинска и Магнитогорска. В обоих городах, входящих в разряд самых грязных в России, поддерживать амбиции нацпроекта не собираются.

Но если в Магнитке предполагают хоть какую-то работу: к 2025 году объем выбросов должен снизиться на 8,27% (в 2017 и 2018 ежегодный объем выбросов составил, согласно документу, 287,993 тысяч тонн), то намеченные достижения Челябинска выглядят как статистическая погрешность.

В 2018 году в Челябинске было выброшено в атмосферу 323,668 тысяч тонн загрязняющих веществ. В текущем году планом предусмотрено сокращение примерно на 2%, в следующем – еще на 1%, в 2021 – на 0,97%. И на этом работа заканчивается: в 2021, 2022, 2023 и 2024 годах объем выбросов предусмотрен на уровне 96,08% к 2017-му и 2018-му годам.

Иными словами, если в целом по России показатель за 6 лет должен снизиться на 22%, то в Челябинске – на 3,92%. И при таких темпах город волшебным образом должен перейти из зоны высокого загрязнения в повышенную. Что любопытно: в Магнитогорске процент загрязнения свыше 96% к сегодняшнему уровню обозначается как очень высокий, а в Челябинске один и тот же показатель, превышающий 96%, в 2021 – 23 годах будет считаться высоким, а в 2024 – просто повышенным. То есть выбрасывать в атмосферу будут столько же, но дышать, безусловно, будет легче – по крайней мере, в отчетах.

ПАО «Мечел» должно снизить выбросы на 0,67% от валового объема 2017 года, «Мечел-Кокс» – на 1,1%, ЧЭМК – на 0,66%, Цинковый завод – 0%, ЧТПЗ – на 0,01%, ПАО «Фотрум» – на 0,37%. Остальные предприятия, упомянутые в плане, должны за 6 лет сократить выбросы в совокупности на 0,05%.

Еще 1,05% сокращения должен обеспечить транспорт. Сегодня его доля в загрязнении челябинской атмосферы составляет 3,4 тысячи тонн в год или 1% от общего объема выбросов (это ведь только чиновники настаивают, что транспорт – основной загрязнитель наряду с пунктами приема металлолома), но почему-то именно автомобилисты обязаны дать более 25% совокупного сокращения. И именно под это из федерального бюджета должно быть выделено почти 12 млрд рублей, львиную долю которых – около 70% – обещают направить на ремонт трамвайных путей и проводов. Но такие внушительные вложения позволят сократить выбросы всего на 0,19%.

А основного результата – более половины от общего сокращения транспортных выбросов – предполагается достичь путем ограничения движения (!) в периоды НМУ. И ввести эту меры собираются уже в 1 квартале текущего года. Любопытно будет посмотреть, к чему это приведет в условиях практически уничтоженного общественного транспорта.

На остальные мероприятия плана планируется привлечь более полумиллиарда федеральных рублей, ожидаемый эффект по снижению выбросов от их исполнения – ноль.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 18.01.19

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