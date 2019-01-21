«На зубах оседает что-то скрежещущее…» Московские журналисты «проверили» экологию Челябинска (ВИДЕО)

Журналисты проекта Daily Storm побывали в Челябинске и убедились: страшные истории о смоге – это не выдумки политиков и СМИ. Это правда.

Напомним, минувший декабрь выдался в Челябинске самым дымным (в буквальном смысле этого слова) месяцем 2018 года: метеоусловия, способствующие накоплению в приземных слоях атмосферы загрязняющих веществ, продержались со 2 до 18 декабря, а потом – после суточного перерыва – вновь установились почти до конца месяца.

И если летом ситуацию хоть как-то спасали кондиционеры, то в декабре дышать стало невозможно везде – и на улице, и в квартирах, и в магазинах – офисах – соцучреждениях. При этом трубы продолжали дымить.

12 декабря возмущенные горожане едва ли ни штурмом «взяли» мэрию. И только после этого почувствовали некоторое облегчение: НМУ сохранялись, но заводы стали меньше дымить.

Между тем, с подачи федеральных телеканалов всю остальную Россию попытались убедить, что в Челябинске, на самом деле, все не так плохо, а заявления о задыхающихся и бунтующих людях – это всего лишь политические провокации, направленные против губернатора Бориса Дубровского и его команды.

Некоторые московские журналисты решили поступить профессионально: никому не верить на слово, а лично посмотреть, что же происходит в Челябинске.

«Безотносительно к достоверности всех этих слухов можно точно сказать, что с экологией в Челябинске серьезные проблемы. Даже при благоприятных метеоусловиях как только въезжаешь в индустриальные районы Челябинска, сразу начинает болеть голова, – заявил корреспондент Daily Storm Антон Старков. – В воздухе пахнет не то жженой резиной, не то углем. На зубах оседает что-то скрежещущее.

Заводы издалека напоминают горный массив: при морозной погоде серые клубы дыма и пара почти неподвижно нависают над цехами, словно гигантская стена, подпирающая небо. Именно в этих районах чаще всего может выпасть серый снег. Из-за смога небо иногда кажется черным».

Чтобы доказать, что это не пустые слова, к столь образному описанию приложили видео.

Правда, авторы перепутали титры и дали одно и тоже имя двум разным спикерам, но от этого экологическая ситуация в Челябинске не стала менее ужасной.

Между тем, одна из героинь сюжета – Валентина Волкова, обвинившая ведущих телепрограммы «60 минут» (Россия 1) Ольгу Скабееву и Евгения Попова во лжи, – не оставляет попыток заставить извиниться перед челябинцами. На днях челябинка получила очередной ответ:

Челябинск, Ольга Арсентьева

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