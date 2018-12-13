Сотрудников ВГТРК обвинили во лжи

Сотрудников Всероссийской государственной телерадиокомпании в очередной раз обвиняют во лжи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жительница Челябинска Валентина Волкова обратилась к руководству в пресс-службу канала Россия1 (ВГТРК) с возмущенным письмом по поводу поведения сотрудников телекомпании.

Напомним, активисты общественного движения «Челябинск, дыши!» предложили замученным непрекращающимся смогом горожанам 12 декабря прийти на прием в мэрию. На это предложение откликнулось так много народа, что люди заполнили весь вестибюль административного здания и коридоры. Для разговора ВРИО главы города Владимира Елистратова с общественностью выдели большой зал.

Фото и видео, подтверждающие массовость вчерашнего мероприятия, Валентина Волкова отправила в пресс-службу телеканала вместе со своим заявлением.

Напомним, это не первый случай, когда челябинцы обвиняют во лжи сотрудников ВГТРК. Так, в марте в марте текущего года в эфире радио «Вести FM» теле- и радиожурналист Владимир Соловьев обрушился с обвинениями на активистов движения «Стоп-ГОК». Член координационного совета движения «СтопГОК» Василий Московец направил столичной звезде эфира и руководству канала официальное обращение, в котором заявил, что в эфире государственного радио распространяются требования, не соответствующие действительности, и потребовал на основании статьи 46 Закона о СМИ предоставить возможность ответить на выдвинутые Соловьевым обвинения в эфире радио «ВЕСТИ ФМ». И журналист, и руководство компании ответили молчанием.

Сейчас ситуация повторяется: сначала Валентина Волкова хотела дозвониться до редакции программы «60 минут» и пресс-службы ВГТРК, но выяснилось, что сотрудники федерального канала по телефону со своими зрителями и слушателями общаться категорически отказываются.

В справочной ВГТРК челябинке продиктовали электронные адреса и заявили, что на ответ надеяться не стоит: если адресаты не сочтут нужным, то отвечать не будут.

И действительно: письма ушли в редакцию программы «60 минут» и пресс-службу ВГТРК сегодня утром, ответа пока не последовало.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 13.12.18

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