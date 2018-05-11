«Это не журналистика!» Активисты движения «СтопГОК» подали жалобу на Владимира Соловьева в Общественную коллегию

Общественная коллегия по жалобам на прессу рассмотрела жалобу «СтопГОКа» на беспочвенные обвинения со стороны Владимира Соловьева.

Как уже сообщал «Новый День», в марте нынешнего года в эфире радио «Вести FM» известный теле- и радиожурналист Владимир Соловьев обрушился с обвинениями на активистов движения «Стоп-ГОК».

Не удовлетворившись ремаркой о лицемерности борьбы со строительством Томинского ГОКа в условиях, когда в Челябинске и так катастрофическая ситуация с экологией, брошенной в эфире предвыборных дебатов кандидатов в президенты России (видимо, московской телезвезде не пришло в голову, что появление еще одного грязного производства только усугубит ситуацию), журналист решил «отработать» тему более серьезно. И посвятил ей свое выступление уже в радио-эфире.

К обсуждению он пригласил (виртуально) вице-президента по экологической и промышленной безопасности Русской медной компании Наталию Гончар и председателя собрания депутатов Коркинского муниципального района Наталью Лощинину. Правда, о том, что г-жа Лощинина представляет власти Коркино, Владимир Соловьев почему-то решил умолчать, представив ее простой жительницей. Как и не стал уточнять, что до проявления интереса к Коркино РМК, г-жа Лощинина в упор не замечала дымящий разрез. Теперь же и она, и, разумеется, Гончар в телефонной беседе (ведущий звонил им из студии), выражали одну и ту же точку зрения: Томинский ГОК – абсолютное благо для региона и единственное спасение для Коркино.

После этого московский журналист в обычной для него самодовольно-пафосной манере высказал свое мнение о движении «СтопГОК». «Как я вижу всю ситуацию: Челябинск, на мой взгляд, – город экологического бедствия, – в очередной раз «открыл Америку» Владимир Соловьев. – Это связано со многими факторами, и необходимо, чтобы там работали настоящие экологи, а не псевдо-разнообразная политическая шушера, которая на самом деле решает свои задачи. Если посмотреть личные дела многих этих так называемых экологов, то там все видно – пробы ставить негде».

При этом противоположную стороны – активистов движения «СтопГОК» – журналист почему-то не пригласил. Это возмутило общественников. Случайно оказавшийся в день радиоэфира в Москве член координационного совета движения «СтопГОК» Василий Московец попытался встретиться с г-ном Соловьевым и руководством ВГТРК и входящего в холдинг радио «Вести ФМ». Но безуспешно.

Тогда общественник направил столичной звезде эфира уже официальное обращение. «Я, Василий Московец, участник Движения «СтопГОК» с первых дней его существования, возмущен распространением сведений, не соответствующих действительности, в эфире государственного радио Н.В. Гончар, сотрудницей компании, полностью принадлежащей оффшорным иностранным компаниям, а также Вашими комментариями по ходу интервью (ложь про заказ, про налоги и проч.) На основании статьи 46 Закона о СМИ, требую предоставить возможность ответить, также в эфире радио «ВЕСТИ ФМ», – говорится в сообщении, опубликованном на странице «СтопГОКа» в соцсетях.

Однако никакого ответа ни от Владимира Соловьева, ни от руководства ВГТРК до сегодняшнего дня не поступило.

Тогда челябинцы решили обратиться в Общественную коллегию по жалобам на прессу. Передача Владимира Соловьева – не журналистика, а пропаганда, настаивают эко-активисты. Причем пропаганда грубая и оскорбляющая многих уважаемых жителей Челябинской области, а также всех, кто подписал обращение к президенту России Владимиру Путину с требованием запретить строительство Томинского ГОКа. А это 163 тысячи человек. К тому же, речь идет о прямом нарушении закона о СМИ.

Сегодня состоялась встреча коллегии с представителями «СтопГОКа». Ответа на приглашения на встречу, направленные общественниками руководству ВГТРК, коллегия так и не получила. Владимир Соловьев тоже не появился.

На вынесение решения у коллегии есть от 7 до 20 дней. К решению будет приложена экспертная оценка, которая скажет, имеет ли мартовский «бенефис» Владимира Соловьева хоть какое-то отношение к журналистике.

Челябинск, Виктор Елисеев

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