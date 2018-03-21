После выборов президента прошло 3 дня: «СтопГОК» обвинил телеведущего Соловьева в клевете

Лидер челябинского эко-движения «Стоп-ГОК» прокомментировал выпад телеведущего Владимира Соловьева в эфире радио «Вести-FM».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в эфире радио «Вести FM» известный теле- и радиожурналист Владимир Соловьев обрушился с обвинениями на активистов движения «Стоп-ГОК».

Не удовлетворившись ремаркой о лицемерности борьбы со строительством Томинского ГОКа в условиях, когда в Челябинске и так катастрофическая ситуация с экологией, брошенной в эфире предвыборных дебатов кандидатов в президенты России (видимо, московской телезвезде не пришло в голову, что появление еще одного грязного производства только усугубит ситуацию), журналист решил «отработать» тему более серьезно. И посвятил ей свое выступление уже в радио-эфире.

К обсуждению он пригласил (виртуально) вице-президента по экологической и промышленной безопасности Русской медной компании Наталию Гончар и председателя собрания депутатов Коркинского муниципального района Наталью Лощинину. Правда, о том, что г-жа Лощинина представляет власти Коркино, Владимир Соловьев почему-то решил умолчать, представив ее простой жительницей. Как и не стал уточнять, что до проявления интереса к Коркино РМК, г-жа Лощинина в упор не замечала дымящий разрез. Теперь же и она, и, разумеется, Гончар в телефонной беседе (ведущий звонил им из студии), выражали одну и ту же точку зрения: Томинский ГОК – абсолютное благо для региона и единственное спасение для Коркино.

После этого московский журналист в обычной для него самодовольно-пафосной манере высказал свое мнение о движении «СтопГОК». «Как я вижу всю ситуацию: Челябинск, на мой взгляд, – город экологического бедствия, – в очередной раз «открыл Америку» Владимир Соловьев. – Это связано со многими факторами, и необходимо, чтобы там работали настоящие экологи, а не псевдо-разнообразная политическая шушера, которая на самом деле решает свои задачи. Если посмотреть личные дела многих этих так называемых экологов, то там все видно – пробы ставить негде».

Кого именно он имел в виду, журналист о уточнять предусмотрительно не стал. Так же, как и то, кто мог предоставить ему их личные дела (если, конечно, он их на самом деле «просматривал»).

«Все это не означает, что проблемы с экологией нет. Проблема есть, и она гигантская. Надо приходить на работающие заводы, смотреть, какое экологическое оборудование там установлено, насколько оно эффективно. Конечно, идеальный вариант – чтобы все было зелено и чисто, и никакой промышленности не существовало. Тогда не будет рабочих мест, нечего будет есть и нечем заниматься», – продолжил журналист, возможно, искренне уверенный в том, что и в Москве чадят заводы, выплавляющие сталь и производящие ферросплавы. Иначе чем занимаются и что едят миллионы ее жителей?

«Одним из существенных отравляющих жизнь как челябинцев, так и близлежащего города факторов является этот дикий угольный разрез, который чадит, – рассуждал г-н Соловьев далее. – Никакого другого реального пути, кроме как использования возможностей РМК и строительства этого самого ГОКа, нет, чтобы параллельно решить колоссальную экологическую проблему. Ну, если не придумывать, не строить прожектов, а сказать реально – нет, никто другой этим заниматься не собирается. Даже близко».

Видимо, давно занимающийся, по его собственному признанию, проблемой Томинского ГОКа журналист не потрудился ознакомиться с записью одной из встреч рабочей группы по проблеме строительства Томинского ГОКа, собиравшейся под эгидой Общественной палаты Челябинской области. А ведь представительница Русской медной компании там откровенно заявляет: складирование отработанных хвостов на дне Коркинского угольного разреза – это всего лишь показавшийся медникам наиболее приемлемым способ утилизации отходов производства Томинского ГОКа (по крайней мере, на фоне рассматривавшихся также транспортировки «хвостов» на территорию «Карабашмеди» и складирования их в хвостохранилище в нескольких километрах от Шершневского водохранилища).

Далее Владимир Соловьев пустился в безудержную патетику. «Вы уже экологическое гетто, и вы вместо того, чтобы побороться с теми, кто реально создает проблемы, боретесь с тем, кто помогает решить одну из самых страшных ваших проблем. Так кто вам за это платит? – вопрошал он невидимых оппонентов. – Не будет Томинского ГОКа, хорошо. Что, в Челябинске воздух станет чище? Нет. Но вы же не проводите у работающих металлургических заводов вашу деятельность. Что-то я не вижу «Стоп-металлургическое предприятие». Почему, страшно? Можно по башке получить или спонсора потерять?»

Странно, что столь выдающийся журналист не в курсе того, что в Челябинске начало действовать и движение, названное им «Стоп-металлургическое предприятие». Это инициативная группа «Челябинск, дыши!» Не противопоставляющая свою деятельность активистам «СтопГОК», а пытающаяся действовать совместно.

Впрочем, может быть, совсем не странно. Ведь не позвонил Владимир Соловьев почему-то ни одному из активистов «СтопГОКа», которых столь страстно и безответно вопрошал сегодня в эфире «Так кто вам за это платит?» А ведь если бы позвонил, может быть, у него поубавилось вопросов. Ведь на многие из них у активистов-экологов давно уже есть вполне конкретные ответы. Но, видимо, ответы на вопросы в планы Соловьева не входили – его задача заключалась в другом: заклеймить борцов с проектом РМК, а не дать им высказать свою позицию.

Это возмутило активистов движения «СтопГОК».

«Я, Василий Московец, участник Движения «СТОП-ГОК» с первых дней его существования, возмущен распространением сведений, не соответствующих действительности, в эфире государственного радио Н.В. Гончар, сотрудницей компании, полностью принадлежащей оффшорным иностранным компаниям, а также Вашими комментариями по ходу интервью (ложь про заказ, про налоги и проч.) На основании статьи 46 Закона о СМИ, требую предоставить возможность ответить, также в эфире радио «ВЕСТИ ФМ», – говорится в официальном сообщении, опубликованном на странице «Стоп-ГОКа» в соцсетях.

В разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» Василий Московец уточнил, что в настоящий момент активисты пытаются связаться с холдингом ВГТРК, чтобы узнать, на каких условиях они могут озвучить свое видение ситуации вокруг строительства Томинского ГОКа.

На радио «ВестиFM» противников ГОКа не пустили, заявив, что пропуск нужно было заказывать заранее.

Теперь челябинские активисты пытаются поговорить с самим Соловьевым.

Челябинск, Юлия Димова, Виктор Елисеев

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