Челябинский облсуд оставил активиста «Стоп-ГОКа» за решеткой

Подозреваемого в поджоге на территории строительства Томинского ГОКа оставили под стражей.

Как уже сообщал РИА «Новый День», в ночь на 11 сентября на строительной площадке горно-обогатительного комбината, сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом ГУ МВД по Челябинской области совместно с УФСБ и бойцами СОБРа задержали 43-летнего активиста «Стоп-ГОКа» Гамиля Асатуллина. По словам задержанного, переданным его адвокатом, с ним связался мужчина, предложив помощь в проведении показательной протестной акции. Он предложил провести активиста на территорию строительной площадки Томинского ГОК и поджечь поленницу дров. При этом полиция, СОБР и контрразведчики на протяжении всех действий южноуральцев не предпринимали попыток помешать им, а снимали все на видеокамеру.

Немногим позднее задержанный заявил об оказываемом на него давлении со стороны оперативников Центра «Э». По словам Асатуллина, его заставили отказаться от услуг адвоката Андрея Лепехина и дать показания о причастности к «набегу» Василия Московца – в качестве «организатора». Однако потом задержанный пояснил, что Василий Московец не имеет отношения к акции и не знал о ней и снова заключил договор о представлении его интересов с Андреем Лепехиным.

15 сентября Сосновский районный суд отправил обвиняемого в поджоге поленницы дров на участке АО «Томинский ГОК» в следственный изолятор сроком на два месяца – до 11 ноября.

Сегодня Челябинский областной суд рассмотрел апелляцию активиста. Подозреваемый и его адвокат просили изменить меру пресечения на домашний арест.

Однако вышестоящая инстанция оставила решение Сосновского райсуда без изменения.

Челябинск, Юлия Димова

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