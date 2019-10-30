«А если бы, то возможно могло бы…» В суде огласили обвинение активистам движения «СТОП ГОК»

В Сосновском районном суде озвучили обвинение активистам общественного движения «СТОП ГОК» Василию Московцу и Гамилю Асатуллину, а также Евгению Медведеву.

Как уже сообщал «Новый День», Гамиля Асатуллина задержали в сентябре 2017 года рядом с участком планируемого строительства Томинского горно-обогатительного комбината (учредитель – Русская медная компания). Как рассказал впоследствии адвокат активиста Андрей Лепехин, Асатуллин поддался на провокацию и прибыл ночью к участку, чтобы устроить там акцию протеста: бросить на территорию будущего ГОКа бутылки с «коктейлем Молотова».

Провокатором в «Стоп ГОКе» считают Евгения Медведева. К слову, он был задержан лишь после того, как СМИ придали огласке версию эко-активистов о провокации, походя заметив, что второго участника «набега» полиция ищет не особенно усердно. Сразу после задержания Медведева отпустили под подписку о невыезде, в то время как Асатуллина несколько месяцев продержали в СИЗО, а потом изменили меру пресечения на домашний арест, который судья категорически отказался менять на подписку, что лишило активиста возможности работать. Позднее в деле появился еще один фигурант Василий Московец, которого сторона обвинения пытается представить организатором поджога.

«Московец Василий Викторович достаточно изобличается в совершении ряда умышленных преступлений при следующих обстоятельствах, – начинается текст обвинительного заключения. – Так, в период времени с 09.06.2017 до 11.06.2017, у Московца В.В., являющегося лидером и координатором общественного движения «СТОП ГОК», деятельность которого направлена на противодействие государственным органам в осуществление строительства «Томинского горно-обогатительного комбината» (далее по тексту Томинский ГОК) вопреки установленного действующего законодательства Российской Федерации, с целью дезорганизации строительства и работы указанного предприятия, а также придания общественной значимости и привлечения внимания средств массовой информации, возник преступный умысел, направленный на совершение хулиганства…»

Почему государственные органы осуществляют строительство ГОКа, принадлежащего не просто частной компании, а компании, зарегистрированной в другом государстве, то есть, по сути, являющейся иностранным агентом обвинители не пояснили ни в заключении, ни в суде. Не пояснялось и каким образом ущерб вырос с сентября 2017 года (когда он был указан гендиректором АО «Томинский ГОК» Валерием Улановским) к октябрю 2019 года вырос в разы. Зато отмечалось, что та самая древесина, которую пытались поджечь Асатуллин и Медведев, была благополучно продана третьим лицам.

АО «Томинский ГОК», который снова фигурирует в роли потерпевшей стороны упирает на то, что огонь с древесины мог перекинуться на строительный вагончик, и на этом предположении оценивает возможный ущерб.

«Томинский ГОК считает, что если бы сгорел вагончик охраны (85 тыс рублей стоимости), то могло бы остановиться строительство на 1 день (а могло и не остановиться), – рассказал Гамиль Асатуллин. – И в этом случае, от незапуска вовремя, не было бы добыто энное количество руды, стоимостью в энное количество рублей. Принесли справку с расчётами, не принеся документов на которых эти расчёты основаны, т.е. липу. А ущерб, от гипотетической утрачи вагончика, считают значительным, не приводя для сравнения стоимость своих активов, прибыли. То есть опять же липа. А коли так, истребовали эти самые документы – пусть обоснуют значительность ненанесённого ущерба. Архипова – начальник юридического отдела ГОКа не знает:

есть ли ограждение площадки где лежала древесина;

сколько было штабелей древесины;

какой дорогой её везли на место происшествия;

кто отвечает за пожарную безопасность на ГОКе;

когда и кто установил вагончики на поле;

номер участка где лежала древесина;

и ещё много чего».

Интересную позицию в процессе занимает главное управление лесами Челябинской области: оно тоже выступает в роли пострадавшей стороны. Правда, о «причиненном ущербе» ведомстве узнали только в феврале 2018, то есть через 5 месяцев после поджога. Чиновники вообще не горели желанием участвовать в процессе и на заседания суда не являлись, но теперь дают показания:

«Главное управление лесами распоряжается лесом, пока он растет. Когда срублен – нет. Продает лес Росимущество, в договоре купли-продажи печать Росимущества, деньги идут в казну. На баланс древесину не принимали ни ГУ лесами, ни Росимущество.

Древесина продана вся, без остатка, покупатель доволен. Ущерба нет. Но статья 167 УК РФ мне – есть, – говорит Асатуллин. – Потерпевшим считаться ни Росимущество, ни ГУ лесами не могут. Срубленная древесина должна храниться на лесном участке, но хранилась где удобно ГОКу, а именно на поляне у дороги. А это не территория ГОКа.

Ракланов – зам начальника лесничества говорит, что все могло сгореть, так как не известны пути подъезда для пожарных машин (ага, дорога Шумаки – Томино, Первомайский рядом), нет водоёма не менее 100 кубов воды (в километре большой пруд в Томино, где несколько тысяч кубов), были ли минерализованные полосы (предотвращающие пожар), , не знает. Хотя на первом суде говорил, что огонь распространиться не мог: земля была изрыта, в том числе и тракторами, было сыро. В общем, не сгорело бы.

На ходатайство о выезде на место судья не ответил вообще. У нас есть данные, что место происшествия в деле указаны неверно. А, следовательно, нужно отправлять дело обратно прокурору».

После оглашения обвинения Московец и Асатуллин свою вину не признали. Медведев – признал частично. Суд переходит в новую стадию: представления доказательств стороной обвинения. Разбирательство продолжится 22 ноября. Напомним, Василия Московца обвиняют в подстрекательстве к хулиганству и к уничтожению чужого имущества, Гамиля Асатуллина – в покушении на хулиганство и уничтожение чужого имущества.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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