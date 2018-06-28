«Недостаточно доказательств для обвинения»: суд вернул дело активиста «СтопГОКа» прокурору

Суд вернул прокурору дело о поджоге на участке Томинского ГОКа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня Сосновский районный суд Челябинской области вернул прокурору для устранения выявленных грубых нарушений, которые препятствуют дальнейшему рассмотрению в суде, уголовное дело 43-летнего активиста экологического движения «СтопГОК» Гамиля Асатуллина. Об этом сообщила Международная правозащитная группа «Агора», адвокат которой Андрей Лепехин защищает челябинца.

Напомним, Гамиль Асатуллин обвиняется в приготовлении к умышленному уничтожению имущества из хулиганских побуждений путем поджога и хулиганстве группой лиц по предварительному сговору по мотивам идеологической ненависти. По одному с ним делу проходит также житель Сосновского района Евгений Лебедев, которого в «СтопГОКе» считают провокатором.

«Еще с самого начала предварительного следствия мы утверждали, что ущерб не установлен, а потерпевший орган установлен не верно, – цитирует «Агора» адвоката Лепехина. – Также в деле неверная квалификация, даже если исходить из логики стороны обвинения. И главное: суд исследовал практически все доказательства и, убедившись, что их для вынесения обвинительного приговора явно недостаточно, решил просто вернуть дело прокурору для устранения всех грубых нарушений. Интересно, что в окончательном обвинении указано, что деятельность «СтопГОК» якобы направлена на противодействие государственным органам. В свою очередь, мы тогда заявили ходатайство о допросе президента России Владимира Путина – хотели понять, почему он тогда поддержал в разговоре с гражданским активистом Василием Московцом эту деятельность».

Также судья принял решение об изменении Гамилю Асатуллину меры пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Челябинск, Виктор Елисеев

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