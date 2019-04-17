Ростехнадзор заявил о нарушениях при строительстве Томинского ГОКа

Сотрудники Ростехнадзора выявили нарушения при строительстве Томинского ГОКа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», активистка движения «Стоп ГОК» Надежда Вертяховская опубликовала ответ Уральского управления Ростехнадзора на свой запрос. Из документа следует, что специалисты надзорного ведомства в ходе выездной проверки, проводившейся с 20 по 28 февраля этого года, обнаружили на объектах Томинского ГОКа (принадлежит Русской медной компании) нарушения.

«Был выявлен ряд нарушений при проведении строительного контроля работ по устройству подземных частей зданий и сооружений объекта капитального строительства, в том числе при бетонировании монолитных конструкций, нарушений при сборке металлических каркасов, а также нарушений при ведении исполнительной документации. В отношении лиц, виновных в допущенных нарушениях, были возбуждены дела об административном правонарушении, выданы предписания об устранении указанных нарушений. В настоящее время проводятся работы по устранению нарушений, отраженных в предписаниях», – говорится в тексте ответа.

Вместе с тем, отметили в Ростехнадзоре, «оснований для приостановки работ на объектах АО «Томинский ГОК», поднадзорных Уральскому управлению Ростехнадзора, нет».

Напомним, одним из основных аргументов противников строительства Томинского ГОКа является именно то, что даже самые безопасные технологии (использовать которые раз за разом обещают руководство РМК и представители Томинского ГОКа) превратятся в бомбу замедленного действия из-за нарушений, допущенных при их эксплуатации. И ответ Ростехнадзора доказывает: опасения технологических нарушений – не плод воображения эко-активистов, а реальность сегодняшнего дня. «Сколько таких нарушений при выполнении скрытых работ мы узнаем в будущем! И даже знаю, что виноваты будут подрядчики, фирмы которых исчезнут «в тумане», и виноватых в экологической катастрофе не будет», – восклицает Надежда Вертяховская.

Напомним, 8 апреля на строительной площадке общественно-делового центра «Крылья» на берегу реки Миасс в центре Челябинска вспыхнул серьезный пожар. Как выяснили сотрудники прокуратуры города, причиной ЧП послужило отсутствие строительного контроля за выполнением работ.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.04.19

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