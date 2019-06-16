Из Петербургского госуниверситета отчислили немецкого студента, рассказавшего в СМИ о борьбе против Томинского ГОКа

Из Санкт-Петербургского государственного университета отчислили студента, рассказавшего в немецкой прессе о том, как в Челябинске борются против Томинского ГОКа (проект РМК, строится в 12 км от Челябинска).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», гражданин Германии Лукас Латц приехал в Санкт-Петербург по обмену – учиться на социолога в СПбГУ.

В апреле 2019 года в немецкой газете «Jungle World» был опубликован его материал «Дышать свободно». «На выходных воздух, которым дышат 1,2 миллионов жителей Челябинска, особенно плох, – написал Латц в своей статье. – Официальное ведомство измеряет загрязнение воздуха только в течение рабочих дней. Экологи и независимые наблюдатели доказали, что поэтому в выходные руководители больших металлургических заводов не соблюдают нормы очистки отхода вредных газов. Как правило, у гостей, которые не привыкли к челябинскому воздуху, сразу появляются кашель, головные боли и легкое раздражение глаз…»

Еще несколько цитат:

«Городская администрация и областное правительство считаются слабыми в Челябинске. Более влиятельными являются олигархи. Согласно спискам Форбс 2018 года, трое из тридцати трёх самых богатых Россиян зарабатывают это богатство в Челябинской области».

«Зачастую местная власть не может принуждать такие огромные компании к соблюдению законов: у неё нет необходимых полномочий. Максимальный штраф за нарушение правил о загрязнении воздуха – 250.000 рублей (примерно 3.500 евро). К этим суммам самые богатые люди России относятся равнодушно. И хотя к осени 2018 года смог оставался в Челябинском небе уже несколько дней, областного министра экологии даже не впустили на территорию заводов.

Поэтому активисты «СтопГОКа» считают, что скорее всего бесполезно влиять на местную власть. Вместо этого они долго старались привлекать внимание Путина – они собирали подписи для петиции президенту России и просили политиков, лично встречающихся с Путиным, чтобы они рассказали президенту о беспокойстве челябинцев.

Ирина Полетавкина подтверждает: она, действительно, думала, что Путин остановит проект: «Сначала все так думали. Президент России – это же первый защитник Конституции. В 42-й статье Конституции тоже написано, что каждый имеет право на благоприятную окружающую среду».

Поскольку активисты надеялись на вмешательство президента, самый жёсткий этап борьбы проходил перед президентскими выборами. Практически ежедневно «СтопГОК» организовывал одиночные пикеты в центре Челябинска (это единственная форма уличного протеста, которую можно осуществлять в России без государственного разрешения).

Таким образом, движение стало сильнее. Но РМК ответила».

Сам Лукас Латц рассказал в эфире радиостанции «Эхо Петербурга», что в начале июня к нему пришла полиция: его обвинили в нарушении миграционного законодательства – работе журналистом по студенческой визе. При этом, по словам Латца, полицейские спрашивали, почему он рассказывает о движении «Стоп ГОК» и не считает ли его экстремистским. 14 июня студента вызвали в СПбГУ объявили об отчислении. Миграционная служба обязала его пикнуть Россию. Не позднее 20 июня. Молодой человек считает, что на руководство вуза надавили, и собирается обжаловать отчисление и аннуляцию студенческой визы через суд.

Лукас Латц принимал активное участие в общественной и политической жизни России, публикуя в немецких изданиях материалы о движении «Стоп ГОК» в Челябинской области, деле Оюба Титиева, протестах в Шиесе и других, отмечает «Новая газета». Сам Латц утверждает, что делал эту работу в учебных целях.

Санкт-Петербург – Челябинск, Ольга Арсентьева

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